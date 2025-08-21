Připravujeme podrobnosti.
Stanice metra Staroměstská se otevře i pro vstup, eskalátory jsou opraveny
Světelné reklamní panely ve stanici pražského metra Staroměstská, které provozuje společnost euroAWK (březen 2019) | foto: Tomáš Krist, MAFRA
Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra
Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s větší silou, než si kdokoliv uměl představit. Stoupající Vltava utrhla měřidla průtoku, takže nikdo přesně nevěděl, co se na hlavní město žene. Realita překonala...
Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla
Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...
Praze hrozí ostuda. Sídlo kosmické agentury EU na Palmovce možná nebude
Znepokojené ministerstvo financí už se poohlíží po jiných místech, kam by se místo Nové Palmovky mohla přesunout kosmická agentura EUSPA. Zaměstnanci evropské kosmické agentury EUSPA už si touto...
Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu
Cestující v pražské hromadné dopravě si od Nového roku připlatí. Radní v pondělí schválili zvýšení cen jednorázového jízdného, s výjimkou časových kuponů. Třicetiminutová jízdenka vyjde nově na 39...
Zájem dělat revizora je nečekaně velký. Uchazeče lákají hlavně vysoké výdělky
Až 75 tisíc korun měsíčně si mohou vydělat revizoři, které teď ve velkém najímá Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK). Důvodem je, že od srpna bylo zavedeno nastupování všemi dveřmi a řidič...
Léto 1970 se neslo ve znamení čistek. Normalizace smetla i pražskou radnici
Pod mrakem a občas déšť. Ze všedního průměru se pátek 21. srpna 1970 nevymykal ničím zvláštním. Jen denní tisk, již patřičně normalizačně zpracovaný a nudný k neučtení, Pražanům servíroval prakticky...
Stanice metra Staroměstská se otevře i pro vstup, eskalátory jsou opraveny
V pátek se v Praze otevře stanice metra A Staroměstská i pro vstup, dosud se z ní mohlo po červencovém poškození eskalátorů požárem pouze vystupovat.
Jankto ukončil fotbalovou kariéru už ve 29 letech, kvůli zničenému kotníku a synovi
Jakub Jankto ukončil fotbalovou kariéru. Bývalý český reprezentant, jemuž na konci června vypršela smlouva v Cagliari, na Instagramu oznámil, že už dál pokračovat nebude. Devětadvacetiletý křídelník...
To mám tak špatnou angličtinu? Trenér Guľa na Letné bavil i chválil Spartu
Tiskový mluvčí mu nařídil, aby na tiskové konferenci hovořil anglicky. „Doufám, že budu moct mluvit i jiným jazykem,“ pronesl s úsměvem Adrián Guľa, slovenský trenér klubu Riga FC, čtvrtečního...
Turismus v Praze láme rekordy, návštěvníci zároveň mění své zvyky
Davy turistů se valí do metropole, jejich počet se za první pololetí letošního roku blíží ke čtyřem milionům. Zástupci společnosti Prague City Tourism i vedení hlavního města tvrdí, že se jim daří...
Sparta se pod Priskem opět zvedá. Věříme, že jdeme po správné cestě, říká Sörensen
Ani v jednom z posledních šesti zápasů neinkasovali více než jednu branku, hned třikrát navíc udrželi čisté konto. Sparťanští fotbalisté se po červnovém návratu Briana Priskeho postupně zvedají...
Vyšívat se dá i z rybích šupinek, říká modistka. Obléká také Jezulátko
Kloboučnice Marie Mazánková vyšívá na přehlídky, ale i pro olomoucké Jezulátko. Živí ji však právnická profese ve městě Litovel na Olomoucku. Po odchodu z práce domů do nedalekých Nasobůrek mění...
D5 před Prahou stála. Bourala dvě nákladní auta, jeden z řidičů se zranil
Dálnici D5 ve středu odpoledne uzavřela na prvním kilometru u Prahy nehoda dvou nákladních aut. Jeden z řidičů se lehce zranil a skončil v nemocnici. Směr na Prahu byl zhruba na čtyři hodiny...
Kohoutkovou vodu v Praze nepije jen každý desátý, překvapilo průzkumníky
Až 91 procent Pražanů pije doma kohoutkovou vodu. Více než čtyři pětiny z nich ji pijí každý den. Vyplývá to z průzkumu Pražských vodovodů a kanalizací, realizovaného prostřednictvím aplikace Instant...
Převážený bagr srazil traverzu mostu, ta se zřítila na auto jedoucí za ním
Ve středu kolem 17. hodiny došlo k pádu mostní traverzy na osobní automobil u obce Třebíz na Kladensku. Podle policejní mluvčí Richterové nákladní souprava převážející bagr zavadila o traverzu...
Prodej rodinného domu, 360 m2, Benešov,…
Neumannova, Benešov
18 800 000 Kč
„Betonové silo na Karlově náměstí.“ Stavět v centru Prahy je jako bloudit v labyrintu
Úzké uličky, zákazy vjezdu a průjezdu, davy lidí a na každém rohu architektonicky nebo umělecky cenný objekt. Stavět cokoliv v historickém centru je logisticky extrémně náročné, často jsou nutné...
Zafeiris má jasno. Podzim ve Slavii, pak PAOK Soluň. Našli jsme řešení, řekl Tvrdík
Ještě půl roku a sbohem Slavie. Řecký fotbalový reprezentant Christos Zafeiris přestupuje do PAOK Soluň, ale podzimní část sezony odehraje ještě v dresu českého šampiona na hostování. „Ano, nalezli...