„Je ráno, teprve začínáme,“ říká prodávající u stánku s ručními výrobky. Většina z nich hodnotí start trhů jako pomalý. A mrazivý. Vevnitř nemůžou mít z bezpečnostních důvodů žádné topení nebo tepelné spotřebiče. „Je tam omezení kvůli elektrickému proudu, můžou mít plynové spotřebiče, ale na ty musejí mít revizi. Na to chodí také kontrola, která kontroluje, jestli plyn u těchto spotřebičů neuniká,“ uvádí „revizor“ z firmy Taiko, která trhy pořádá.
Každý stánek musí mít zároveň hasicí přístroj s platnou revizí a hasicí deku. „Je to preventivní opatření, mají to všichni nařízené. Pokud by to neměli, musí to doplnit, anebo se stánek zavře,“ dodává.
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„Moc se nám tu líbí. Večer jdeme na muzikál a zítra se vracíme. Jste první člověk, co tu na nás mluví česky,“ říká Marta s Radkem, kteří přijeli z Olomouce. Přeplněné Staroměstské náměstí jim nevadí. Stejně tak studentkám z Německa a USA, které na trzích ochutnaly českou sekanou se zelím. „Trhy jsou tu opravdu krásné. Mají hezkou atmosféru,“ uvádějí studentky.
Vánoční strom svítí už od otevření tržiště v 10 hodin, světelná animace se bude opakovat v hodinových intervalech po setmění. Z bezpečnostních důvodů pořadatelé už několik let tají čas první animace. Policie posílila hlídky na náměstí a v jeho okolí.
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Pořadatelé očekávají největší nápor návštěvníků právě později odpoledne a v podvečer. Vyzvali lidi, aby návštěvu trhů neplánovali hned na první podvečer, ale dorazili jindy. Animace se bude opakovat každý den od 16:30 do 21:30 v hodinových intervalech, doprovodí ji melodie z pohádky Tři oříšky pro Popelku.
Svařené víno, kaštany, i buchtičky se šodó
V nabídce občerstvení nechybí svařené víno a grilované klobásy, letošní novinkou jsou buchtičky s vanilkovým krémem. K dostání jsou třeba i hořické trubičky, vafle, langoše, churros, grilovaný sýr, palačinky nebo bramboráky. Klobásy i svařené víno si pořadatelská firma Taiko nechává vyrábět přímo pro pražské trhy. U klobás, které letos stojí 180 korun, garantují obsah masa 95 procent. Svařené víno stojí okolo 100 korun.
„Dříve jsme to dělali tak, že se přímo ve stáncích do várnic nalilo víno a přiléval se sirup, který si sami vyrábíme. Obsluha věděla dávkování, ale ne vždycky jim to úplně vyšlo. U každého stánku víno chutnalo jinak. Proto jsme před několika lety začali spolupracovat s vinařstvím ve Valticích,“ uvedl Jan Dell, ředitel firmy Taiko.
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Nyní se studené víno míchá se sirupem přímo ve vinařství. To pak dodává hotovou směs na trhy, kde se pouze ohřeje. „Tím dokážeme udržet kvalitu na našich stáncích. Jsou tam i jiní prodejci a ti mohou mít víno jiné. Naše stánky návštěvníci poznají tak, že obsluha má na sobě zlaté bundy s nápisem Trhy Praha,“ doplnil Dell.
Stánky na obou náměstích budou v provozu denně od 10:00 do 22:00. Zkrácená prodejní doba je naplánována na sváteční dny od 24. do 26. prosince.
Kulturní program je připraven na každý den, na pódiu se vystřídá přes 5300 účinkujících. V sobotu odpoledne vystoupí například zpěvačky Karolina a Emily Neuvirthovy společně s pěveckými sbory Coro Piccolo, Vratislavka, Jéčko a se sborem Studia Karol a Kvído. Více než 130 dětí zazpívá píseň z pohádky Tři oříšky pro Popelku.
Vánoční strom je letos laděn do zlaté a tmavě zelené barvy. Kromě ozdob a světelných řetězů ho zdobí 31 prskavek z LED světel.
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. Ocenily je cestovatelský portál CNN Travel, listy USA Today i britský The Times.