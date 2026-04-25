Rekonstrukce činžáku v rušné ulici. Tady další bar nepřibude, ujišťuje developer

„Problém je v lidech, kteří stojí venku před bary. Jdou ven na cigáro, čekají na otevření nebo jen procházejí. Pokud se vám bude parta lidí bavit pod okny a bude takových skupinek několik, pochopitelně to už vytváří hluk,“ popsal Václav, rodák z domu číslo 4, který byl postaven v roce 1906.
Tento objekt právě prochází rekonstrukcí a rezidenti z okolí se obávají, že mohou očekávat další noční podnik. Nebytové prostory v domě jsou podle Václava velké a k otevření dalšího podniku vybízejí.
Secesní činžák rekonstruuje skupina Kaprain, která hodlá bydlení jako primární využití domu ponechat.
„Ulice V Kolkovně se, stejně jako širší okolí Starého Města, potýká s velkým množstvím turistů i rušným nočním životem. Kaprain proto v rámci rekonstrukce připravuje co nejklidnější využití celého domu. V rezidenční části tak půjde pouze o dlouhodobé bydlení a pro komerční prostory bude Kaprain hledat využití, které bude pro obyvatele celého domu i okolních ulic užitečné,“ sdělil za skupinu Kaprain její mediální zástupce Ondřej Pechar.
Předchozí projekty zklidnily centrum
Projekt tak podle developera přispěje ke zkvalitnění života v jedné z nejrušnějších částí metropole. Kompletní renovace rezidenční části budovy s novými komerčními prostory v přízemí plánuje skupina dokončit v roce 2028.
Kaprain renovoval v minulosti více domů v historickém centru Prahy. Dlouhodobé bydlení vrátil dvěma – vzhledem i příběhem odlišným – budovám v Pařížské ulici a na Malé Straně.
U Karlova mostu se jednalo o renesanční dům vystavěný na základech Juditina mostu. Původní hotel zde v rámci projektu Domus Senes nahradil třinácti byty a bistrem.
Na nároží ulic Pařížská a 17. listopadu Kaprain zrekonstruoval desítky let chátrající budovu Mezinárodního svazu studentstva. Ta podle Pechara hyzdila vstup do Pařížské a znepříjemňovala život svému okolí. I sem Kaprain vrátil rezidenční bydlení. Ve své nové podobě projekt Pařížská 25 kombinuje dvě patra prémiových obchodních prostor s osmnácti byty.
„Tato rekonstrukce získala celou řadu architektonických ocenění včetně Best of Realty za rok 2024 a spolu se zrekonstruovaným hotelem Fairmont a budovou Právnické fakulty Univerzity Karlovy, která prochází rekonstrukcí v současné době, spoluvytváří zcela nový pohled na dříve zašlý vstup Pařížské ulice,“ přiblížil Pechar.