Rekonstrukce činžáku v rušné ulici. Tady další bar nepřibude, ujišťuje developer

Jana Sobíšková
  9:00
Dříve ulice starožitníků a obchodů s oděvy, teď ulice barů. Tak místní lidé popisují ulici V Kolkovně v Praze 1. Starousedlíci, kteří v lokalitě stále žijí, musejí snášet hluk bavících se návštěvníků Starého Města.
V pražské ulici V Kolkovně se rekonstruuje dům. (24. dubna 2026)

„Problém je v lidech, kteří stojí venku před bary. Jdou ven na cigáro, čekají na otevření nebo jen procházejí. Pokud se vám bude parta lidí bavit pod okny a bude takových skupinek několik, pochopitelně to už vytváří hluk,“ popsal Václav, rodák z domu číslo 4, který byl postaven v roce 1906.

Tento objekt právě prochází rekonstrukcí a rezidenti z okolí se obávají, že mohou očekávat další noční podnik. Nebytové prostory v domě jsou podle Václava velké a k otevření dalšího podniku vybízejí.

Pražká ulice V Kolkovně je úzká, sídlí zde však hned několik restaurací a barů. (24. dubna 2026)

Secesní činžák rekonstruuje skupina Kaprain, která hodlá bydlení jako primární využití domu ponechat.

„Ulice V Kolkovně se, stejně jako širší okolí Starého Města, potýká s velkým množstvím turistů i rušným nočním životem. Kaprain proto v rámci rekonstrukce připravuje co nejklidnější využití celého domu. V rezidenční části tak půjde pouze o dlouhodobé bydlení a pro komerční prostory bude Kaprain hledat využití, které bude pro obyvatele celého domu i okolních ulic užitečné,“ sdělil za skupinu Kaprain její mediální zástupce Ondřej Pechar.

Předchozí projekty zklidnily centrum

Projekt tak podle developera přispěje ke zkvalitnění života v jedné z nejrušnějších částí metropole. Kompletní renovace rezidenční části budovy s novými komerčními prostory v přízemí plánuje skupina dokončit v roce 2028.

Kaprain renovoval v minulosti více domů v historickém centru Prahy. Dlouhodobé bydlení vrátil dvěma – vzhledem i příběhem odlišným – budovám v Pařížské ulici a na Malé Straně.

U Karlova mostu se jednalo o renesanční dům vystavěný na základech Juditina mostu. Původní hotel zde v rámci projektu Domus Senes nahradil třinácti byty a bistrem.

Na nároží ulic Pařížská a 17. listopadu Kaprain zrekonstruoval desítky let chátrající budovu Mezinárodního svazu studentstva. Ta podle Pechara hyzdila vstup do Pařížské a znepříjemňovala život svému okolí. I sem Kaprain vrátil rezidenční bydlení. Ve své nové podobě projekt Pařížská 25 kombinuje dvě patra prémiových obchodních prostor s osmnácti byty.

„Tato rekonstrukce získala celou řadu architektonických ocenění včetně Best of Realty za rok 2024 a spolu se zrekonstruovaným hotelem Fairmont a budovou Právnické fakulty Univerzity Karlovy, která prochází rekonstrukcí v současné době, spoluvytváří zcela nový pohled na dříve zašlý vstup Pařížské ulice,“ přiblížil Pechar.

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu

Na náměstí Jana Palacha se sešli protestující z pražských vysokých i středních...

Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní...

Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze

Osobní auto narazilo v Pařížské ulici do výlohy obchodu (17. dubna 2026)

V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.

Rekonstrukce činžáku v rušné ulici. Tady další bar nepřibude, ujišťuje developer

V pražské ulici V Kolkovně se rekonstruuje dům. (24. dubna 2026)

Dříve ulice starožitníků a obchodů s oděvy, teď ulice barů. Tak místní lidé popisují ulici V Kolkovně v Praze 1. Starousedlíci, kteří v lokalitě stále žijí, musejí snášet hluk bavících se návštěvníků...

