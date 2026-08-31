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Nejvíc diskutované názvy nových stanic metra se téměř jistě změní

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  9:47
Umístění stanice Olbrachtova bude podél ulice Na Strži s vazbou na ulici...

Umístění stanice Olbrachtova bude podél ulice Na Strži s vazbou na ulici Jeremenkovu a Antala Staška. | foto: dpp.cz

Busta Ivana Olbrachta
Vizualizace metra D. Podélný řez úseku, jehož stavba začala v pátek 19. června...
Vizualizace metra D, stanice Nemocnice Krč
Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)
20 fotografií
Pražští radní projednají názvy stanic budované linky D pražského metra. Na doporučení místopisné komise nejspíš změní stávající pracovní názvy pět z osmi stanic.

„Mohu potvrdit, že dosavadní pracovní název Náměstí bratří Synků bude pravděpodobně finálně Nusle a v případě stanice Olbrachtova jsme se přiklonili k názvu Ryšánka,“ řekl v ranním Radiožurnálu náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Podle materiálu by se dál měla přejmenovat stanice Nové Dvory na Tempo, Písnice na Sídliště Písnice a Depo Písnice na Prameny.

Názvy stanic Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Libuš zůstanou stejné jako ty dosud používané.

Nejvíc diskutovaný je zřejmě název stanice Olbrachtova. Proti němu se už loni v květnu vymezila radnice Prahy 4. Spisovateli Ivanu Olbrachtovi vytýká jeho angažovanost v komunistické straně v temných 50. letech.

Komunistu v metru ne. Radnice kritizuje jméno stanice Olbrachtova

Významnému spisovateli a autorovi klasik, jako je Nikola Šuhaj loupežník nebo Golet v údolí, městská část vyčítala jeho politickou angažovanost v Komunistické straně Československa v meziválečném a následně poválečném období.

Linka D mezi stanicemi Pankrác a Libuš by měla jezdit v roce 2032.

Souhlasíte s přejmenováním některých nových stanic metra linky D?

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