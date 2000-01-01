náhledy
Stanice linky metra C Pankrác je opět v provozu. První souprava ve stanici zastavila v pátek po 14. hodině. Dělníci provedli rozsáhlou modernizaci. Připravoval se i přestup na budoucí linku metra D. Podívejte se, jak se interiér stanice za jedenáct měsíců proměnil.
Soupravy metra stanicí Pankrác po dobu jedenácti měsíců pouze projížděly. Kvůli uzavření zprovoznil dopravní podnik prodlouženou tramvajovou trať k obchodnímu centru Arkády Pankrác.
Uzavření stanice bylo klíčové pro efektivní práci dělníků. Ti v průběhu uzavírky celou stanici modernizovali. Konaly se také práce na přestupu na nově budovanou trasu metra D.
Dělníci pracovali na výměně obkladů a podhledů. V celé stanici byla provedena sanace průsaků. Stanice se také dočkala nové elektroinstalace.
Modernizace se dočkalo i osvětlení a vzduchotechnika. Pracovalo se přímo ve vestibulu stanice.
Zásadní přeměna se týká eskalátorů. Novinkou jsou například jejich prosklené balustrády, uvedl vedoucí komunikace DPP Daniel Šabík.
Šabík také dodal, že dopravní podnik nechal kolem vstupů na eskalátory odstranit původní zdi- Cílem bylo dosáhnout „vzdušnějšího“ dojmu.
Na dělníky čekalo hned několik výzev. Při rekonstrukci došlo k téměř kompletní výměně technologie. Nastalo také vybudování pěšího koridoru přes původně technické prostory.
Právě budování pěšího koridoru přes původně technické prostory si vyžádalo velmi staticky komplikované úpravy nosných konstrukcí v zatím stále neveřejné části stanice, řekl generální ředitel společnosti Subterra Ondřej Fuchs.
Nejnáročnější částí rekonstrukce byly opravy, které mají v budoucnu umožnit přestup na novou trasu metra D. Stanice Pankrác totiž původně nebyla koncipována jako přestupní.
Cestující mohou zmodernizovanou stanici používat znovu od pátku 19. prosince 2025. Otevření proběhlo o 17 dní dříve oproti původnímu harmonogramu. První souprava ve stanici zastavila po 14. hodině.
Změny se dočkala také infografika, která přináší nové barevné schéma a značení. Její první testování proběhlo již v září 2022 ve stanici Palmovka.
Slavnostního otevření se zúčastnili také zástupci pražského dopravního podniku a vedení města. Přišli například Jaromír Beránek, Zdeněk Hřib (oba Piráti) nebo pražský primátor Bohuslav Svoboda.
V prostorách budou i nadále probíhat práce na modernizaci, ty však běžný provoz stanice už neovlivní.
Kromě eskalátorů proběhla i výměna výtahu. Při rekonstrukcích se současně připravoval také prostor pro instalaci nových eskalátorů, které budou uvedeny do provozu po dokončení staveb na lince D.
Vedoucí komunikace DPP Daniel Šabík uvedl, že náklady na rekonstrukci původní stanice podnik odhaduje na 220 milionů korun bez DPH. Další náklady vznikly v souvislosti s budováním přestupu na linku D.
