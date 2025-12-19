|
OBRAZEM: Stanice metra Pankrác je opět v provozu. Opravy přinesly rozsáhlé změny
OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje
Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...
Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku
Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...
Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě
Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...
Fígl, jak se vozit zadarmo. Revizoři v Praze nemají na černé pasažéry účinné páky
Revizoři v pražské hromadné dopravě nemají páky, jak vyloučit černé pasažéry z přepravy. Pokutu témuž bezdomovci vypíší i několikrát za den, zároveň mu tím ale vystaví půlhodinovou jízdenku. Pokuta...
Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta
Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...
Syntetických drog přibývá. Jsou snadno k mání a bojí se jich i chemici hasičů
Starosti dělají hlavně během Vánoc a na sklonku roku zdravotníkům na urgentních příjmech, chemici hasičů se jich obávají celoročně. Nové syntetické drogy. Jsou to velmi nebezpečné a zrádné látky,...
Opilý řidič prorazil v Hrdlořezích plot školy. Nadýchal přes 1,5 promile
Řidič osobního automobilu v pražských Hrdlořezích nezvládl pod vlivem alkoholu v sobotu ráno po osmé hodině řízení a naboural plot školy. Nárazem se část zábradlí úplně vyvrátila a poškodila se také...
Šampionky z USK objevují pasti přestavby. Můžeme vyhrát i prohrát s kýmkoli, ví kouč
I když aktuálně řeší jiné a ne tolik příjemné starosti, díky anketě Sportovec roku si od nich basketbalistky USK Praha mohly na chvíli odpočinout a znovu zavzpomínat na senzační titul v Eurolize....
Mejdan amerických frajerů se zvrhnul, Santu křísili. Vánoce v ohrožení nejsou
Automuzeum Pelechov v Luštěnicích na Mladoboleslavsku opět hostilo zimní mejdan amerických obrů. Na již 12. setkání v řadě dorazilo jako tradičně několik desítek zámořských vozů, od opulentních...
Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl
Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...
Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou
Hokejový Litvínov se v pátečním šlágru extraligy se Spartou bál o bratry Kašovy a žasl nad genialitou staršího z nich, Ondřeje. Jak se před asistencí na vítězný gól na 3:2 zbavil dvou soupeřů, z toho...
Tenisová Sparta slaví 12. extraligový titul, ve finále si poradila s Přerovem
Tenisté pražské Sparty porazili v pátečním finále extraligy smíšených družstev Přerov 5:2 na zápasy a obhájili mistrovský titul. Celkově vybojovali 12. triumf. Rozhodující pátý bod získaly ve čtyřhře...
Marný boj o život. V Praze zemřel po pádu z okna paneláku desetiletý chlapec
Tragická událost v pátek odpoledne otřásla pražským Chodovem. Po pádu z okna panelového domu tam zemřel desetiletý chlapec. Přestože záchranáři dlouhou dobu bojovali o jeho život, hoch velmi vážným...
Revoluční novinka v českém zdravotnictví, s výměnou kyčelních kloubů pomáhá robot
Na mladoboleslavské klinice prvním pacientům úspěšně vyměnili kyčelní klouby s podporou robotického ortopedického asistenta ROSA. Přístroj vytváří 3D model a pomáhá s přesným naváděním. Zapojení...
Pozor na trik prodejců kaprů. Jen cena za zpracování může výrazně poskočit
V Praze se objevují první kádě s živými kapry. Jak ale zjistil redaktor iDNES.cz v centru města, požádat o zpracování ryby se nemusí finančně příliš vyplatit. Kilogram ryby stojí stejně jako loni...
