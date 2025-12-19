OBRAZEM: Stanice metra Pankrác je opět v provozu. Opravy přinesly rozsáhlé změny

Autor:
  19:26
Stanice linky metra C Pankrác je opět v provozu. První souprava ve stanici zastavila v pátek po 14. hodině. Dělníci provedli rozsáhlou modernizaci. Připravoval se i přestup na budoucí linku metra D. Podívejte se, jak se interiér stanice za jedenáct měsíců proměnil.
Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

