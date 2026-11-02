Začaly opravy na Hradčanské. V lednu se stanice pražského metra zcela uzavře

Rekonstrukci stanice má na starosti sdružení firem Metrostav CZ a Geosan Group. Jejich pracovníci začali odmontovávat obklady pilířů, střední lodi nástupiště a stěn za kolejištěm. Ve vestibulu sundávají podhledy, v celé stanici odstraňují nepotřebné kabely a budují provizorní rozvody elektřiny.
„Veškeré činnosti musíme přizpůsobit běžnému provozu metra a pohybu cestujících. Pracovat tak můžeme pouze od půlnoci do tří hodin ráno,“ uvedl ředitel provozu inženýrských staveb společnosti Metrostav CZ Lukáš Radil.
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K provedení hlavních prací včetně výměny stávajících eskalátorů bude nutné stanici uzavřít. Stavebníci pak odinstalují eskalátory včetně jejich strojovny, v eskalátorovém tunelu odstraní původní nosné železobetonové konstrukce a boční technická schodiště. Provedou kompletní sanaci průsaků vody ve všech úrovních.
Vybudují nové kabelové lávky a vymění rozvody kabelů a vzduchotechniky. Nové bude i osvětlení. Hliníkové obkladové kazety se budou repasovat, kamenné obklady a dlažba se vyčistí, poškozené díly budou nahrazeny novými. Obnovy se dočkají také čtyři obchodní jednotky a veřejné toalety v podchodu stanice.
DPP počítá i s vybudováním bezbariérového vstupu do stanice metra Hradčanská. Ten však nebude součástí nynější rekonstrukce. DPP ho připravuje v koordinaci se Správou železnic v rámci modernizace železniční tratě Praha - Kladno. Cílem je propojit obě stanice pomocí výtahů.
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„Stanice metra Hradčanská byla uvedena do provozu v roce 1978, to je před téměř 50 lety, od té doby neprošla kompletní rekonstrukcí. Sanace nejkritičtějších míst spolu s výměnou eskalátorů proběhla před 30 lety. Technologie a vnitřní vybavení stanice jsou na hraně životnosti, včetně těch vyměněných v roce 1996,“ uvedl vedoucí odboru Investice Metro DPP Daniel Veverka.
DPP na lince A opravuje také stanici metra Flora. Ta je uzavřena od letošního února, rekonstrukce by měla být hotová v únoru. V minulosti už DPP opravil stanici Jiřího z Poděbrad, v plánu je rekonstrukce stanice Želivského.