Stanice metra Flora se zavře 2. února. Při generální opravě se zbaví sovětských eskalátorů

Matouš Waller
  6:30
Stanice Flora na lince A pražského metra se letos na 10 měsíců uzavře. Po více než 45 letech provozu ji čeká generální oprava. Zbaví se při ní starých sovětských eskalátorů, dostane i nové osvětlení. V novém by se měla otevřít do konce roku 2026. Na bezbariérový přístup si však budou cestující muset počkat o něco déle.
Fotogalerie3

Prostory stanice metra A Flora, která se od února příštího roku uzavře kvůli generální opravě. (8. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Stanice metra Flora na lince A cestujícím takřka beze změny slouží už od roku 1980. Od počátku provozu ve stanici neproběhly žádné větší opravy. Letos ji podle plánů pražského dopravního podniku (DPP) čeká náročná rekonstrukce.

Kdy se stanice Flora uzavře

Stanice se podle plánů DPP cestujícím uzavře 2. února 2026 a soupravy metra jí budou jen projíždět. Podnik plánuje, že by uzavírka měla trvat zhruba deset měsíců. Opravená stanice by měla začít znovu sloužit na přelomu listopadu a prosince 2026.

Jak to vypadá v metru Flora, kam je vstup cestujícím zakázán

Už v současnosti ve stanici i jejím okolí probíhají přípravy na celkovou rekonstrukci. Stavební firmy od počátku loňského října pracují na demontážích obkladů a hloubení nových šachet.

Co se ve stanici Flora změní

Stanici během uzavírky čeká kompletní omlazení. Součástí rekonstrukce budou rozsáhlé sanace průsaků, během čehož stavaři vymění podhledy i obklady v celé stanici.

V plánu je také několik opatření, jejichž cílem je úspora elektřiny. Výměny se dočkají například původní, více než 45 let staré eskalátory sovětské výroby nebo osvětlení za moderní LED technologie. Přibude také moderní informační systém. Design stanice se ale příliš měnit nebude, dostat by měla původní podobu z 80. let.

Během desetiměsíční uzavírky zmizí například původní eskalátory sovětské výroby. Nové mají být bezpečnější a zároveň úspornější.

Opravy se dočká i neveřejná část stanice – stavaři obmění kabelové rozvody, vzduchotechniku i zabezpečovací zařízení. Náročná rekonstrukce se dotkne také technologie distribuční transformovny.

Na Floře přibudou i výtahy

Jednou z největších novinek bude lepší zpřístupnění stanice. Díky novým výtahům se stane 49. stanicí s bezbariérovým vstupem. Z nástupiště na úroveň ulice povede dvojice výtahů s přestupní chodbou v podzemí.

Dolní stanici cestující najdou ve střední lodi na konci naproti eskalátorům. Horní stanice bude umístěna v těsném sousedství schodů na Olšanské hřbitovy ve Vinohradské ulici, poblíž tramvajové refýže. Výstup bude dvouúrovňový – jednak na chodník a také pod schodiště na hřbitovy.

Místo budoucího výtahu stanice metra A Flora v těsném sousedství schodiště na Olšanské hřbitovy ve Vinohradské ulici. V pozadí tramvajová stanice Flora. | foto: Dopravní podnik Praha

Na bezbariérové zpřístupnění stanice Flora si ale cestující budou muset počkat déle než na samotné otevření stanice po rekonstrukci. DPP plánuje zprovoznění výtahů až na začátek roku 2028.

