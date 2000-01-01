náhledy
Pokračuje velká rekonstrukce stanice metra Flora na lince A. Její kompletní modernizace by měla trvat přibližně deset měsíců. Součástí bude mimo jiné vybudování bezbariérového přístupu i výměna původních eskalátorů sovětské výroby. Práce jsou přibližně měsíc po uzavření stanice v plném proudu. Podívejte se, jak proměnu stanice v současné fázi tento týden zaznamenala fotografka iDNES.cz.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Jedním z hlavních zásahů je výměna původních sovětských eskalátorů. Více než čtyři desítky let staré pohyblivé schody stavbaři v uplynulých týdnech rozřezali a postupně odstranili ze stanice. Na jejich místě pozdějí nainstalují nové, moderní a úspornější eskalátory. Ty mají přinést vyšší bezpečnost i spolehlivost provozu.
V eskalátorovém tunelu nyní pokračují bourací práce. Stavbaři odstraňují původní základové konstrukce, na které naváže sanace ostění a další stavební úpravy. Následovat bude zpětné osazení podhledů a příprava prostoru pro instalaci nových eskalátorů. Postup prací a současnou fázi redakci iDNES.cz přiblížil mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
V rámci úprav pokračuje rozsáhlé odstrojování celé stanice. Dělníci postupně demontují podhledové konstrukce, aby odkryli nosné části stavby. Na základě jejich skutečného stavu pak projektanti rozhodnou o rozsahu nutných sanací nebo výměn. Tento postup je běžný u rekonstrukcí starších podzemních staveb.
Práce se netýkají jen viditelných částí stanice. Ve velkém rozsahu se odstraňuje také technologické vybavení. To zahrnuje demontáž kabelových rozvodů silnoproudu i slaboproudu, vzduchotechniky a dalších technologických zařízení. V rámci rekonstrukce je nahradí modernějšími systémy.
Hlavním cílem rekonstrukce je kompletní modernizace stanice, která slouží cestujícím prakticky beze změn od roku 1980. Po více než 45 letech provozu tak přichází její první velká generální oprava. Součástí projektu je modernizace technologií, sanace konstrukcí i výměna zařízení. Design stanice by se ale podle plánů výrazně měnit neměl.
Modernizace stanice potrvá přibližně deset měsíců. Pokud práce půjdou podle plánu, mohla by se Flora cestujícím znovu otevřít na přelomu listopadu a prosince 2026. Bezbariérový přístup však bude dokončen až později. Podle plánů dopravního podniku by měl být hotový na začátku roku 2028.
Bezbariérové zpřístupnění stanice bude velkou změnou. Nově zde vznikne systém výtahů, který propojí nástupiště s uliční úrovní. Výstup bude v prostoru Vinohradské ulice poblíž Olšanských hřbitovů. Flora se tak v budoucnu zařadí mezi bezbariérové stanice pražského metra.
Stavební práce na bezbariérovém přístupu jsou patrné i na povrchu. Stavbaři zde hloubí šachty, které budou součástí výtahového systému a nouzového schodiště. Podle dopravního podniku je nyní dokončena ražba šachty z uliční úrovně. Následovat bude ražba přestupní chodby vedoucí ke stanici.
Součástí projektu je také výměna desítek kilometrů kabelových rozvodů a modernizace technologií. Stanice dostane nové osvětlení s LED technologiemi i moderní informační systém. Rekonstrukcí projdou také elektrorozvodny a další technické zázemí. Cílem je zvýšit bezpečnost i energetickou úspornost provozu.
Rekonstrukci provádí sdružení firem STRABAG a OHLA ŽS. Podle pražského dopravního podniku zatím práce postupují podle harmonogramu projektu. Stanice Flora tak po více než čtyřech desetiletích projde největší proměnou od svého otevření. Po dokončení má nabídnout modernější a bezpečnější prostředí pro cestující.
Stanice metra Flora je pro cestující uzavřená od 2. února. Soupravy metra jí po dobu rekonstrukce pouze projíždějí sníženou rychlostí bez zastavení. Vestibul stanice i podchod pod Vinohradskou ulicí jsou během prací zcela uzavřeny. Dopravní podnik doporučuje využívat sousední stanice Jiřího z Poděbrad nebo Želivského.
