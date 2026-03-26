Trafiky mizí z ulic. Podle měst už dosloužily, proto je pomalu odstraňují

Marek Kočovský
  6:00
Delší čas zejí prázdnotou, hyzdí okolí a představují i jisté nebezpečí. Pro většinu obyvatel kdysi nezbytné stánky s tiskovinami a tabákovými výrobky na nárožích či u zastávek se stávají minulostí. V městské části Praha 4 se rozhodli zakročit a nevyužívané trafiky z ulic odstraňují.
Zatímco ve velkých městech Středočeského kraje a v Praze jsou pouliční trafiky přežitkem, v menších obcích jsou pro lidi důležitým místem pravidelných zastávek. Na fotografii je vidět odvoz nevyužívaného stánku na Zeleném pruhu, který spolu s dalšími nechala odstranit městská část Praha 4. | foto: MČ Praha4 a Marek Kočovský

„Chceme v souladu se zákonem systematicky kultivovat veřejný prostor. Přestože jde o zdánlivě malé věci, jejich vyřešení znamená viditelné zlepšení pro obyvatele i chodce, jimž z trasy zmizí nevzhledná překážka,“ uvedla zastupitelka Prahy 4 a předsedkyně výboru pro bezpečnost Lucie Michková (ODS).

Je to akce na několik měsíců

Zatímco ve velkých městech Středočeského kraje a v Praze jsou pouliční trafiky přežitkem, v menších obcích jsou pro lidi důležitým místem pravidelných zastávek. Jako například v Lochovicích. Prodej tiskovin a tabákových výrobků se ve městech stěhuje z ulic a zastávek MHD do nákupních center a kamenných prodejen.

Odvoz části opuštěných budek se uskutečnil už před časem. Například z Novodvorské, Sdružení, Kloboučnické, Pacovské, Nuselské a Vídeňské ulice a rovněž od stanice metra C Kačerov. Naposledy pak zmizel ze Zeleného pruhu stánek, který původně sloužil jako trafika.

Jak připomíná mluvčí městské části Aleš Berný, odstranění trafiky není jen o odvozu stánku. Příprava zabere i několik měsíců. „Musíme vyhledat vlastníka, vyzvat jej k nápravě a následně se musí uskutečnit správní řízení. K tomu je navíc třeba koordinace se stavebním a silničním správním úřadem, Technickou správou komunikací či odborem majetku Prahy 4,“ vysvětluje okolnosti procesu Aleš Berný s tím, že v některých případech je nutné objekt odpojit od inženýrských sítí.

Především právě vysloužilé stánky s občerstvením a zmiňované trafiky, ale také další dlouho nevyužívané stavby, chtějí v Praze 4 odstraňovat i nadále. Nyní prý je na řadě budka na náměstí Bratří Synků.

Města je ruší, v obcích se drží

Situaci v metropoli kopírují už nějaký čas velká města v sousedním Středočeském kraji. Hned několik stánků skončilo v posledních letech v Mladé Boleslavi. Velká trafika roky fungovala například na sídlišti v Havlíčkově ulici. Místní ji znali pod názvem Foky, který zlidověl tak, že se stal orientačním bodem, stejný název dokonce nese hned vedle stojící autobusová zastávka.

Stánek ale neosiřel, naopak našel zcela nové uplatnění. Od města si ho pronajal Tomáš Čertok a změnil ho na street foodové občerstvení s názvem Dej si pauzu. „Chytili jsme se, lidé k nám rádi chodí, nejvíce letí bageta s trhaným hovězím,“ řekl pro iDNES.cz Tomáš Čertok.

Lidé už také nenajdou dlouholetou trafiku v parku na Komenského náměstí přímo pod okny magistrátu. Zůstal jen přípojný bod na energie.

„Byla to dočasná stavba na městském pozemku. Majitelé trafiku odstranili a pozemek zůstane součástí parku,“ říká mluvčí magistrátu Šárka Charousková. „Nejedná se ale o konec podnikání, sortiment trafiky majitelé přesunuli do kamenné prodejny na rohu nedalekého panelového domu,“ dodává.

Zejí prázdnotou

Podobné přesuny do prodejen a nákupních středisek jsou časté i jinde. V Příbrami donedávna poslední klasickou trafiku využívali proti nemocničnímu areálu v části Zdaboř. Zbylo po ní jen prázdné místo. Prázdnotou zejí opuštěné stánky v Jiráskových sadech.

V poděbradské městské části Žižkov byly ještě kolem roku 2010 trafiky takřka na každém rohu. Dnes už po nich není ani památky. Oblíbený byl například stánek PNS u prodejny potravin Jednota v ulici Karla Hampla. Podobně dopadl i stánek u skláren či trafika v ulici V Aleji.

„Byly doby, kdy jsem si denně ve stánku u Jednoty cestou do centra kupoval deník Sport. Měli v něm všechno; od tehdy oblíbených časopisů Bravo a Popcorn přes poštovní známky až po cigarety,“ říká obyvatel poděbradského Žižkova Jan Z.

Co je ve městech přežitek, je naopak na venkově téměř nezbytností. Od časného rána je tak otevřená trafika nedaleko školy v Lochovocích na Berounsku. Jak potvrdili tamní nakupující, lidé jsou zvyklí stánek navštěvovat ještě před ranním odjezdem do zaměstnání.

