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Vyčkával, zda žena zamkne. Ta odešla vrátit nákupní vozík, zloděj jí bleskově vybral auto

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  13:43
Stačilo několik sekund. Žena na parkovišti před obchodním centrem v pražské Jeremiášově ulici odešla vrátit nákupní vozík a nechala auto odemčené. Neznámý muž toho využil, vlezl dovnitř a odnesl si peněženku s osobními doklady a několika platebními kartami. Policie nyní zveřejnila jeho podobu a žádá veřejnost o pomoc.

Případ se stal 21. srpna kolem poledne na parkovišti před obchodním centrem v Jeremiášově ulici. Průběh krádeže zachytily bezpečnostní kamery.

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Žena podle policie přijela s nákupním vozíkem ke svému automobilu a přeložila do něj nakoupené zboží. Do vozu si zároveň odložila osobní věci včetně peněženky. Poté odešla vrátit nákupní vozík, auto ale nezamkla.

Právě této chvíle využil neznámý muž, který čekal nedaleko. Všiml si odemčeného vozu, nastoupil do něj a během několika vteřin vzal peněženku. Když se žena k autu vrátila a zjistila, že jí věci zmizely, obrátila se na policii.

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Hotovost v peněžence podle policistů nebyla. Muž si však odnesl osobní doklady, několik platebních karet a další věci.

Pražští policisté nyní zveřejnili záběry podezřelého a žádají veřejnost o pomoc s jeho ztotožněním. Lidé, kteří muže poznávají nebo vědí, kde se nachází, se mají ozvat na linku 158.

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Případ policisté prověřují pro podezření z krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě odsouzení hrozí pachateli až dva roky vězení.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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