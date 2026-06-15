Záběry zveřejněné na sociálních sítích si rychle získaly pozornost uživatelů z celého světa. Video už překonalo hranici 116 milionů zhlédnutí a vyvolalo tisíce reakcí.
Správci bobové dráhy uvedli, že je neobvyklá návštěvnice překvapila. „Takovou situaci jsme ještě nezažili. Naštěstí svodidla nejsou příliš vysoká, takže se zvíře může dostat bezpečně ven samo,“ vysvětlili.
A dopadlo to dobře. Srnka si nakonec našla cestu ven a z areálu sama vyskočila.
Zvíře neutrpělo žádné zjevné zranění a mohlo se vrátit do svého přirozeného prostředí.