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V pasti. Srnka se zasekla na bobové dráze, video boduje na sociálních sítích

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  17:21
Nečekaná podívaná čekala návštěvníky bobové dráhy v Kutné Hoře. Do areálu totiž zaběhla srnka, která se následně ocitla přímo na trati a nemohla najít cestu ven. Záběry její snahy najít únikovou cestu obletěly sociální sítě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Miloslav Jančík, MF DNES

Záběry zveřejněné na sociálních sítích si rychle získaly pozornost uživatelů z celého světa. Video už překonalo hranici 116 milionů zhlédnutí a vyvolalo tisíce reakcí.

air_rejza

#bobovadraha #kutnahora #srnka #priroda #rollercoasters

13. června 2026 v 20:09, příspěvek archivován: 15. června 2026 v 16:38
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Správci bobové dráhy uvedli, že je neobvyklá návštěvnice překvapila. „Takovou situaci jsme ještě nezažili. Naštěstí svodidla nejsou příliš vysoká, takže se zvíře může dostat bezpečně ven samo,“ vysvětlili.

A dopadlo to dobře. Srnka si nakonec našla cestu ven a z areálu sama vyskočila.

Zvíře neutrpělo žádné zjevné zranění a mohlo se vrátit do svého přirozeného prostředí.

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