Kvůli srážce rychlíku Vindobona s člověkem v kolejišti mezi stanicemi Kostěnice a Pardubice je přerušený provoz na železničním koridoru. Některé dálkové vlaky mezi Kolínem a Brněm jsou odkloněny na trať přes Havlíčkův Brod. Pro osobní vlaky bude od 16:20 zavedena náhradní autobusová doprava, uvedly České dráhy.
Osobní vlaky v úseku Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice a opačně nepojedou. Nehoda může ovlivnit i další rychlíky a expresy. Omezení dopravy může trvat zhruba do 18:00.
Vlak poblíž Stromovky člověka srazil kolem 15:45 poblíž ulice Za Elektrárnou, uvedl mluvčí pražské policie Daněk. Policie podle něj zjišťuje okolnosti nehody.
České dráhy kvůli nehodě zrušily některé osobní vlaky mezi Kralupy nad Vltavou a pražským Masarykovým nádražím, vyplývá z webu dopravce. V Kralupech také skončí několik rychlíkových spojů od Ústí nad Labem. „Probíhá zajišťování kyvadlové náhradní autobusové dopravy v trase Praha, Dejvická - Praha-Podbaba - Roztoky u Prahy,“ uvedl dopravce krátce před 16:30.