Srážky vlaků s člověkem brzdí železnici. Stojí koridor u Pardubic i trať z Prahy na sever

Autor: ,
  16:22aktualizováno  16:37
Osobní vlak v Praze poblíž Stromovky v pátek srazil a usmrtil člověka. Nehoda zastavila provoz na trati na Ústí nad Labem v úseku mezi Roztoky u Prahy a holešovickým i Masarykovým nádražím, vyplývá z webu Českých drah. Ve stejném čase způsobuje komplikace v železniční dopravě další nehoda, ke které došlo v Pardubickém kraji. Vlak tam srazil člověka, provoz na koridoru stojí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Kvůli srážce rychlíku Vindobona s člověkem v kolejišti mezi stanicemi Kostěnice a Pardubice je přerušený provoz na železničním koridoru. Některé dálkové vlaky mezi Kolínem a Brněm jsou odkloněny na trať přes Havlíčkův Brod. Pro osobní vlaky bude od 16:20 zavedena náhradní autobusová doprava, uvedly České dráhy.

Osobní vlaky v úseku Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice a opačně nepojedou. Nehoda může ovlivnit i další rychlíky a expresy. Omezení dopravy může trvat zhruba do 18:00.

Vlak poblíž Stromovky člověka srazil kolem 15:45 poblíž ulice Za Elektrárnou, uvedl mluvčí pražské policie Daněk. Policie podle něj zjišťuje okolnosti nehody.

České dráhy kvůli nehodě zrušily některé osobní vlaky mezi Kralupy nad Vltavou a pražským Masarykovým nádražím, vyplývá z webu dopravce. V Kralupech také skončí několik rychlíkových spojů od Ústí nad Labem. „Probíhá zajišťování kyvadlové náhradní autobusové dopravy v trase Praha, Dejvická - Praha-Podbaba - Roztoky u Prahy,“ uvedl dopravce krátce před 16:30.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Nejčtenější

Neuvěříte, kam všude lze umístit antény. Jedno z míst vzbuzuje respekt

Střechy budov; věže kostelů, hradů či zámků; rozhledny i bývalé tovární komíny. Místa, kde mobilní operátoři běžně instalují své antény. Kde nic z uvedeného nelze využít, tam staví třeba příhradové...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Po majitelce psa, který zastavil metro, chce dopravní podnik náhradu škody

Čtyřletou fenku, která ve čtvrtek na pět hodin zastavila provoz pražského metra, si z útulku v Troji večer vyzvedla její majitelka. Křížence ovčáka, který si vysloužil přezdívku Metrouš, naháněli na...

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř byl cítit i v Praze, hašení potrvá do rána

Středočeští a pražští hasiči odpoledne zasahují u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Hoří tři průmyslové haly a menší administrativní budova, jednu z nich bude nutné rozebrat těžkou...

VIDEO: Mladík čmáral fixem na novém nádraží v Bubnech. Poznáte ho?

Policisté pátrají po muži, který během dvou zářijových dnů počmáral několik skleněných tabulí na nedávno otevřeném novém nádraží Praha-Bubny. Způsobil tak škodu za víc než 150 tisíc korun. Za...

Srážky vlaků s člověkem brzdí železnici. Stojí koridor u Pardubic i trať z Prahy na sever

Osobní vlak v Praze poblíž Stromovky srazil a usmrtil člověka. Nehoda zastavila provoz na trati na Ústí nad Labem v úseku mezi Roztoky u Prahy a holešovickým i Masarykovým nádražím, vyplývá z webu...

24. října 2025  16:22,  aktualizováno  16:37

ONLINE: Rijeka - Sparta 1:0, domácím vyšel jeden útok a skórují. Raduje se Adu-Adjei

Sledujeme online

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Zkrácený zápas na pětačtyřicet minut. Sparťanští fotbalisté dohrávají své druhé utkání v Konferenční lize. V Rijece se začíná od 46. minuty za bezbrankového stavu a ve zcela jiných podmínkách než ve...

24. října 2025  16:29

Bohnice po útěku nebezpečného vraha přes čtyřmetrovou zeď s příkopem přitvrdí

Psychiatrická nemocnice Bohnice po středečním útěku pacienta z ochranného léčení připravuje posílení bezpečnostních a organizačních opatření i personálu. Muž při útěku ze stavebně uzavřené zahrady,...

24. října 2025  15:21

Nymburk si před školáky zastřílel proti Písku a slaví 50. domácí výhru v řadě

Nymburští basketbalisté deklasovali v předehrávce 7. kola hostující Písek 105:75 a udrželi neporazitelnost v ligové sezoně. V dopoledním utkání pro školáky si úřadující mistři připsali padesáté...

24. října 2025  13:18,  aktualizováno  14:59

Autista s nožem a vytištěným parte advokátky nechtěl vraždit, rozhodl soud

Retardovaný autista, který si připravil parte pro advokátku a jel za ní tramvají s nožem, se nechystal vraždit. Podle závěru Vrchního soudu v Praze se dopustil pouze přečinu nebezpečného vyhrožování....

24. října 2025  12:59

GIBS hledá svědky střelby na Jarově. Pátrá po tom, co události předcházelo

Vyšetřovatelé z Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) hledají svědky potyčky a střelby z pátku 3. října na pražském Jarově, po které zemřel muž. Podle dřívějších informací policisté po...

24. října 2025  11:44

Pražský okruh o víkendu uzavře revize Komořanského tunelu, prověří technologie

Kvůli pravidelné revizi a údržbě Komořanského tunelu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o víkendu uzavře Pražský okruh (D0) mezi 3. a 15. kilometrem. Uzavírka může trvat až do neděle. Řidiči budou...

24. října 2025  11:02

Nejdříve v roce 2030? Obnovu Libeňského mostu komplikuje stopnutý tendr

Nelze určit harmonogram stavby ani odhadnout celkové náklady. Taková je v současné chvíli realita obnovy Libeňského mostu, kterou nedávno z velké části zastavil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

24. října 2025  8:49

Policie našla nezvěstného patnáctiletého chlapce na Benešovsku, je v pořádku

Středočeští policisté vypátrali patnáctiletého chlapce, který se ve čtvrtek nevrátil ze školy domů. Chlapec potřeboval pravidelně užívat léky na ředění krve, které u sebe však neměl. Mobilní telefon...

23. října 2025  22:25,  aktualizováno  24. 10. 7:56

Priske: Dokud to šlo, chtěli jsme hrát. Ale cítíme, že se utkání mělo přerušit dřív

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Ještě než anglický rozhodčí Jones po dvacáté hodině rozhodl o pokračování prvního poločasu ještě týž večer, trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske v hustém dešti kráčel podél hřiště až za bránu...

24. října 2025

V Nehvizdech dohasili průmyslové haly. Příčinu požáru zachytily kamery

Požár průmyslových hal v Nehvizdech u Prahy je uhašený. Ve čtvrtek večer hasiči oznámili, že požářiště předali majiteli objektu a nařídili čtyřiadvacetihodinovou dohlídku. Rozsáhlý požár objekt...

23. října 2025  7:43,  aktualizováno  18:23

Mezi Lysou nad Labem a Milovicemi nejezdily vlaky, kvůli poškozenému vedení

Kvůli poškozenému trakčnímu vedení v Lysé nad Labem nejezdily ve čtvrtek odpoledne vlaky z Lysé do Milovic. Dráty poškodil vlak, který projel úsekem bez napětí, informoval mluvčí Správy železnic pro...

23. října 2025  16:24,  aktualizováno  18:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.