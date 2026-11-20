Video zveřejnil server Zdopravy. Podle webu jde o záznam z kamery strojvedoucího jednotky RegioFox, která jela jako osobní vlak z Mladé Boleslavi do Prahy.
Ke srážce došlo v 7:20 poté, co jeden ze strojvedoucích pravděpodobně přehlédl návěstidlo Stůj zakazující pokračování v jízdě.
Při nehodě bylo zraněno 46 lidí, z toho čtyři těžce. Škoda na soupravách přesáhla 16 milionů korun.
Policie nehodu prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Možnému pachateli hrozí až osm let. Dnes se i kvůli této srážce schází Komise pro zvyšování bezpečnosti na železnici.