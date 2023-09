Na trati z Prahy do Benešova srazil vlak člověka, na místě zemřel

Událost byla hlášená v 9:52 v úseku mezi Strančicemi a Světicemi. „Sraženým byl muž, ročník 1988, podle prvotního šetření a informací od strojvedoucího stál v kolejišti bokem k vlaku, pravděpodobně se jedná o sebevraždu. Strojvedoucí začal brzdit, ale srážce už nezabránil,“ řekla Schneeweissová.

Omezení by podle informací na webu Českých drah měla trvat přibližně do 12:00. Nehoda se stala asi 159. kilometru trati. „Muž podle všeho dobrovolně vstoupil do kolejiště, přímo do dráhy rozjetému vlaku. Dechová zkouška u strojvedoucího byla negativní,“ doplnila mluvčí.

Nikomu z cestujících se nic nestalo. Dopravce pro ně poslal na místo autobus náhradní dopravy. Okolnosti střetu policie zjišťuje. „Po dobu vyšetřování bude provoz na trati přerušen,“ doplnila mluvčí.