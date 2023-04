Vlak u Zdic srazil člověka, ten se zvedl a odešel. Teď ho hledá policie

Provoz vlaků na trati z Berouna do Klatov zastavil v sobotu dopoledne střet rychlíku s člověkem v Králově Dvoře u Berouna. Policisté nyní po sraženém pátrají, na místě nezůstal. Řekl to krajský policejní mučí Pavel Truxa. Podle informací na webu Českých drah omezení potrvá do 13:00.