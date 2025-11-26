Tramvaj v Praze na Letné srazila ženu, zraněná skončila v nemocnici

Nehoda se stala kolem 15. hodiny u tramvajové zastávky nedaleko stadionu fotbalové Sparty.
Přibližně čtyřicetiletá žena podle mluvčího záchranné služby Karla Kirse utrpěla středně těžká zranění. Pacientka byla v době převozu při vědomí.
„Dechová zkouška řidiče tramvaje byla negativní, další okolnosti případu prošetřuje jednotka na místě,“ konstatoval po nehodě pro iDNES mluvčí policie Jan Daněk. Další detaily a možné příčiny události policie neuvedla.
