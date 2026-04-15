Tramvaj v pražských Dejvicích srazila desetiletou dívku

  17:52
V pražských Dejvicích tramvaj střetla s přibližně desetiletou dívkou. Provoz tramvají byl mezi Hradčanskou a Vítězným náměstím zhruba na půl hodiny zastaven a některé spoje nabíraly zpoždění. Podle policie má dívka naštěstí jen lehké zranění.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„V pražských Dejvicích došlo ke srážce tramvaje s přibližně desetiletou dívkou, utrpěla velmi lehké zranění,“ sdělil redakci iDNES.cz pražský policejní mluvčí Richard Hrdina.

Dodal, že na místě byli dopravní policisté, kteří zjišťují přesné příčiny incidentu. Hrdina řekl, že dívka má naraženou ruku.

Varování pro chodce. Dopravní podnik ukázal drastická videa střetů s tramvají

Přítomnost posádky záchranářů, lékaře a inspektora na místě potvrdil mluvčí záchranářů Karel Kirs.

Podle webu Pražské integrované dopravy byl provoz tramvají zastaven mezi zastávkami Hradčanská a Vítězné náměstí a spoje s čísly 8, 18, 20 a 26 se mohou zpožďovat.

Prohlédněte si novou perlu Prahy z vodní hladiny

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se...

„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný po poledni nastoupil do vězení...

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný se ve středu stal opět členem Občanské demokratické strany (ODS). Oznámil to na síti X. Členství pozastavil poté, co byl loni v květnu odsouzen k tříměsíčnímu...

KVÍZ: Od Juditina k Dvoreckému. Znáte pražské mosty?

Dvorecký most

Mosty jsou v Praze větším tématem, než by jim příslušelo. Důkazem budiž třeba nemilosrdné hádky o to, jak naložit s chátrajícím železničním mostem pod Vyšehradem. Média v posledních letech také hojně...

Pochod pro život čelil odpůrcům, kteří blokovali trasu. Policisté 5 lidí zadrželi

Na Václavském náměstí se setkali účastníci Pochodu pro život s odpůrci, kteří...

V centru Prahy se sešly stovky, převážně mladých lidí, na podporu ženských a lidských práv v rámci akce Praha je feministická, která reaguje na Pochod pro život. Ten vyrazil z Hradčanského náměstí v...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

ONLINE: Pardubice - Sparta 0:0. Zápas o všechno. Kdo ve finále vyzve Třinec?

Sledujeme online
Pardubický útočník Jáchym Kondelík s pukem před Davidem Němečkam ze Sparty

Startuje sedmé semifinále hokejové extraligy. Dramatickou sérii mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne ve středu od 18 hodin poslední duel, který hráči sehrají na ledě prvního týmu základní části. Vítěz...

V Praze začalo blokové čištění ulic, hrozí pokuty. Přeparkujte a ušetřete tisíce

Blokové čištění ulic a chodníků v Praze (ilustrační snímek)

Praha se pustila do pravidelného blokového čištění ulic. V plánu je průběžně od 1. dubna a cílem je zbavit městské komunikace zbytků zimního posypu a dalších nečistot. Přestože dotčené ulice jsou...

15. dubna 2026  17:47

Policie odložila prověřování ČAK v kauze obří zpronevěry advokátky Sukové

Obžalovaná bývalá advokátka Hana Suková (vpravo) a její spoluobžalovaná dcera...

Policie odložila prověřování České advokátní komory (ČAK) související s případem advokátky Hany Sukové. kterou viní ze zpronevěry peněz svých klientů. Komora ani žádný z jejích představitelů však...

15. dubna 2026  17:21

Zapálil byt a zamkl v něm spící sousedku, k níž se vetřel. Muže viní z pokusu o vraždu

ilustrační snímek

Muž z Prahy čelí obžalobě z pokusu o upálení sousedky. Podle státního zastupitelství se k seniorce vetřel na noc do bytu a přijal její nabídku na přespání. Nad ránem založil požár, ženu v bytě uzamkl...

15. dubna 2026  16:53

Členové kutnohorské sekty měli strach z vůdce, ale věděli, co dělají, řekli znalci

Krajský soud v Praze pokračoval ve středu v projednávání případu šesti...

Členové takzvané kutnohorské sekty souzení kvůli úmrtí muže při lesních rituálech u hradu Český Šternberk na Benešovsku měli většinou hrůzu ze svého vůdce, ale věděli, co dělají. U hlavního líčení to...

15. dubna 2026  15:01

Hasiči zlikvidovali požár ubytovny a vyčíslili škodu. Střechu dál monitorují

Hasiči po požáru likvidují skrytá ohniska

Po úterním rozsáhlém požáru ubytovny na pražském Žižkově hasiči ukončili zásah. Oheň je zlikvidovaný, na místo se ale budou vracet ke kontrole střechy pomocí termokamer. Předběžná škoda podle...

15. dubna 2026  8:25,  aktualizováno  13:43

Dělej, krev. Haló, slyšíte mě? Policisté zachránili muže, který se vážně pořezal

Policisté pomohli zachránit muže

Bleskovou záchrannou operaci mají za sebou policisté z Prahy 6. Pomáhali muži, který doma nešťastně propadl skleněnými dveřmi a zabodl si do podpaží střep. Z hluboké rány masivně krvácel a omdléval.

15. dubna 2026  13:43

OBRAZEM: Jako za starých časů. Malebná ulička uprostřed Prahy rozkvetla do krásy

Rozkvetlé jaro v legendární pražské ulici Na kocourkách.

Na první pohled nenápadná ulička Na Kocourkách ve Střešovicích skrývá jednu z nejpůvabnějších částí Prahy. Malé domky, úzké průchody i rozkvetlé stromy tu vytvářejí atmosféru staré vesnice uprostřed...

15. dubna 2026  12:01

Osmnáct let za ubodání stařenky, znalkyně zpochybnily schizofrenii obžalovaného

Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září...

Za loňské ubodání devadesátileté seniorky v jejím bytě ve Kbelích dnes pražský městský soud potrestal Adama Egrta 18 lety vězení. Součástí trestu je i ústavní léčení. Osmadvacetiletý muž se k...

15. dubna 2026  11:41

Zastupitelé Kladna schválili podmínky pro dvouletou dohodu s teplárnou

Teplárna Kladno

Kladenští zastupitelé schválili dokument, který upravuje záruky v dohodě s Teplárnou Kladno o dodávkách tepla pro další dva roky. Poté město spustí vlastní zdroj, řekl ve středu novinářům kladenský...

15. dubna 2026  10:53

Zápas od finále, zápas od konce. Boje mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne Game 7

Hokejisté Pardubic a Sparty bojují o kotouč.

Máte pocit, že jste z toho všeho, co se v sérii mezi Pardubicemi a Spartou událo, už nasyceni? Tak pozor, hlavní chod vás teprve čeká. Ultimátní hokejový zápas, u kterého se i v českém prostředí po...

15. dubna 2026  10:50

