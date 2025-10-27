Podrobnosti připravujeme.
Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak, strojvedoucí je lehce zraněný
Neuvěříte, kam všude lze umístit antény. Jedno z míst vzbuzuje respekt
Střechy budov; věže kostelů, hradů či zámků; rozhledny i bývalé tovární komíny. Místa, kde mobilní operátoři běžně instalují své antény. Kde nic z uvedeného nelze využít, tam staví třeba příhradové...
V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř byl cítit i v Praze, hašení potrvá do rána
Středočeští a pražští hasiči odpoledne zasahují u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Hoří tři průmyslové haly a menší administrativní budova, jednu z nich bude nutné rozebrat těžkou...
Skončil primář bohnické nemocnice, odkud dvakrát utekl nebezpečný vrah
Vrah Yaroslav Yarynych, kterého propustila před pár dny Psychiatrická nemocnice v Bohnicích na vycházku, při níž testovala, jestli je možný jeho návrat do společnosti a z níž se nevrátil, ve středu...
Na Palmovce skočila pod metro žena, střet nepřežila. Část linky B stála
Provoz metra na lince B je v úseku Florenc – Černý Most byl dočasně přerušen. Ve stanici Palmovka skočila do kolejiště před projíždějící soupravu žena, která při střetu zemřela. Na místě zasahovaly...
Konec jedné éry. Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8
Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen...
Sudí správně odvolal penaltu proti Slavii. Nechyboval ani při zákroku Mosese
Slávista Moses bez osobního trestu? Správně. Odvolaná penalta po pádu olomouckého Šípa? Rovněž správně. Při obou situacích, které v nedělním ligovém utkání Slavie v Olomouci přinesly kupu emocí,...
Lokomotiva na jihu Čech projela návěstidlo, cestující uvázli v zastaveném rychlíku
Provoz na železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic stál od pondělních 10 do 12 hodin. Příčinou byla nedovolená jízda vlaku v Dobřejovicích na Budějovicku, řekl mluvčí Správy železnic pro...
Na řešení situace v Zoo Praha náměstkyně najala firmu, která nemohla podnikat
Pražští politici a milovníci zvířat netrpělivě vyhlížejí, kdo stane v čele Zoo Praha. Gesční náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) mezitím vybrala firmu, která měla řešit toxické pracovní...
Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté
Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib tvrdí, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za to, že byl členem představenstva firmy...
Tragické následky hromadné nehody na D1. V nemocnici zemřelo dítě
Na následky vážného zranění při nedělní dopravní nehodě na D1 nedaleko Všechrom u Prahy zemřelo v nemocnici nezletilé dítě. V pondělí to uvedla pro ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
V Černošicích srazil vlak člověka, hlavní trať od Plzně do Prahy byla neprůjezdná
V Černošicích u Prahy v neděli odpoledne srazil nákladní vlak muže na kolejích. Utrpěl zranění, jimž na místě podlehl. Okolnosti nehody policisté vyšetřují, provoz na trati byl dočasně zastaven....
Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu
Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...
Dálnici D1 uzavřela nehoda pěti aut, pro vážně zraněného přiletěl vrtulník
Dálnici D1 na 18. kilometru nedaleko Všechrom u Prahy v neděli dopoledne uzavřela nehoda pěti aut. Vyžádala si tři zraněné. Jeden nezletilý cestující se zranil vážně, zbylí dva mají středně těžká...
Následky pandemie u dětí. Léčebny v Praze jsou i přes vznik nových center plné
Pandemie skončila, ale psychické následky u dětí trvají. Léčebny hlásí trvalé naplnění kapacit i přes vznik nových center. Padesát z padesáti lůžek v dětském psychiatrickém zařízení v Motole je...
Tvůrce ztřeštěných fotbalových songů: Chceme, ať si je lidi pouštějí i na svatbě
Režisér Oldřich Lipský natáčel v Novém Kníně legendární film Ať žijí duchové!, teď tam místní fotbalisté točí skeče ve stylu Ať žijí knírky! Zpívané pozvánky na zápasy je proslavily napříč...
Čermák o novém Kladnu, hrozbě konce i Jágrovi: Viditelně se mu ulevilo
Svěží a šmrncovní. Nebezpečné. Sebevědomější. Hokejové Kladno se v extralize mění, po letním velkém třesku se dostává do ráže. Zatímco dříve postupem sezony spíš uvadalo, teď naopak rozkvétá. „Pevně...
Dukla - Slovácko 1:0, hosté klesli na dno tabulky, jediný gól vstřelil Černák
Souboj dvou týmů ze dna tabulky zvládli lépe fotbalisté Dukly. Ti ve 13. kole Chance Ligy doma porazili Slovácko 1:0 gólem Michala Černáka, jenž ve 14. minutě zakončil pohlednou kombinaci. Hosté tak...