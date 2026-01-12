Tramvaj v Praze vykolejila po srážce s nákladním autem, oba řidiči jsou zranění

  11:08
V pražských Hlubočepech vykolejila tramvaj po srážce s nákladním autem. Oba řidiči utrpěli zranění. Provoz mezi Slivencem a Sídlištěm Barrandov je přerušen. Náhradní doprava není zavedena.

Nákladní vůz se s tramvají srazil před 10:00 v ulici Gollové. Na místo nehody byla vyslána posádka záchranářů a posádka s lékařem a inspektorem.

V Hlubočepech se srazila tramvaj s náklaďákem. Řidiči obou vozů jsou zranění. (12. ledna 2026)
„V péči máme dva pacienty, řidiče jak tramvaje, tak náklaďáku. Oba mají poranění v oblasti hlavy, jsou však mimo ohrožení života,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí záchranky Karel Kirs. Nikdo další v důsledku srážky zraněn nebyl.

Pražská integrovaná doprava na sociální síti X uvedla, že kvůli nehodě je přerušen provoz tramvají linek 4 a 5 v úseku mezi Slivencem a Sídlištěm Barrandov. Náhradní doprava není dosud zavedená.

Přerušení provozu tramvají v místě havárie bude podle webu pražského dopravního podniku trvat asi do 12:00. Lidé mohou místo tramvajemi jet v daném úseku autobusy linky 104, jejíž provoz podnik posílil.

Mluvčí policie Richard Hrdina uvedl, že přesná příčina střetu je nyní předmětem vyšetřování. Známá není prozatím ani přibližná škoda na vozidlech.

Po srážce s autobusem vykolejila v Praze tramvaj. Hasiči evakuovali 50 cestujících
