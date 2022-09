Soud potvrdil řidiči trest vězení za mstivé sražení motorky v Blance

„Obžalovaný zcela záměrně, vědomě, ve mstě najel svým vozidlem do zadní části motocyklu, o jehož dvoučlenné posádce věděl, v důsledku čehož oba poškozené srazil i s motocyklem na vozovku, čímž jim mohl způsobit zranění odpovídající kategorii těžké újmy na zdraví,“ konstatuje v usnesení vydaném v polovině září předsedkyně odvolacího senátu Kateřina Korečková. Redakce iDNES.cz má soudní dokument k dispozici.

„Je zcela jednoznačně prokázáno, že jde o natolik společensky škodlivé jednání, že je třeba vést obžalovaného k odpovědnosti podle trestněprávních norem, neboť postup podle mimotrestních norem není v tomto případě postačující,“ pokračuje soudkyně.

S kolegy v senátu odmítla žádost Šuly stíhaného za pokus o těžké ublížení na zdraví o překvalifikaci na mírnější paragraf, konkrétně na pokus o ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky.

Kamery v Blance zachytily, jak se čtyřiapadesátiletý manažer stavební firmy Michal Šula snaží po nájezdu do tunelu přejet do levého jízdního pruhu. V něm už jel na motorce Martin H. se svou snoubenkou.

Motorkář uvedl, že začal troubit, aby na sebe upozornil. Protože však Šulovo auto zůstávalo svojí částí v levém jízdním pruhu a motorkář si údajně nebyl jistý, že ho řidič jeepu vidí, máchl rukou. Přitom zasáhl a sklopil jeho levé boční zrcátko.

Reakce z leknutí? Tomu soud neuvěřil

Šula tvrdil, že se rány do zrcátka lekl a proto pak autem do motorky narazil. Žádal, aby k tomu soud přihlédl a trest mu zmírnil. Soudci to odmítli.

„Ne každé rozrušení ze strachu, úleku či zmatku naplňuje znaky této privilegované podstaty (omluvitelné pohnutky, pozn. red.), nýbrž jen to, které je omluvitelné, lidsky pochopitelné a v jehož důsledku bude možno jednání pachatele posoudit ne sice jako beztrestné, ale jako výrazně méně závažné v porovnání s běžnými činy ublížení na zdraví. Za situace, kdy obžalovaný svým způsobem jízdy vyvolal reakci poškozeného, které se sice mohl uleknout, nemůže se současně dovolávat navrhované právní kvalifikace podle privilegované skutkové podstaty,“ vysvětlila Korečková.

Video z vyhlášení rozsudku u první instance (březen 2022):

Odvolací soud také připomněl nerovnost poměrů na straně řidiče velkého sportovního auta a na straně posádky motorky. „Z jedné strany měli betonovou masu tunelu a z druhé strany masivní SUV obžalovaného. Navíc se vše odehrálo v tunelu, kde je omezená možnost vyhnout se střetu s dalším vozidlem, v silném provozu a rychle,“ zdůraznila soudkyně.

Reakci poškozeného motorkáře považuje „za svého druhu nutnou obranu a zoufalou snahu přimět obžalovaného, aby se vrátil zpět do jeho jízdního pruhu“.

„Těžko lze chtít po poškozeném, aby zabránil srážce ujetím obžalovanému, když by tím překročil maximálně povolenou rychlost v té době stanovenou na 50 km/h a kamerami v tunelu sledovanou, zpomalit pak nemohl, protože za ním jelo vozidlo svědků (manželů G.), které by tím omezil v plynulé jízdě,“ uvedla Korečková.

Podle odvolacího soudu je pak na záznamu z kamer vidět „aktivní jednání (řidiče jeepu) nasměrované na motorku, které vyústilo v cílený náraz do její zadní části“.

Šula po nehodě z místa ujel, prý ze strachu z rozzlobeného motorkáře, který se po pádu na zem zvedl, rozběhl se k autu a začal mu tlouct na okénko.

Krátce po ujetí řidič jeepu zastavil a zavolal na policii, která už o havárii věděla od svědků. Posádka motorky utrpěla souhrou náhod jen lehčí zranění. Podle pravomocného rozsudku musí Šula uhradit poškozenému muži zhruba 100 tisíc koruna za zničené věci a ušlou mzdu.