Nehoda se stala krátce po 14. hodině ve Sládkovičově ulici.

„Osobní vůz srazil malého chlapce, který byl převezen v doprovodu otce do nemocnice,“ řekl mluvčí policie Jan Rybanský.

Podle záchranářů je chlapci pět let. „Dítě jsme uvedli do umělého spánku a s vážným úrazem hlavy ho převezli do Thomayerovy nemocnice,“ potvrdila mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Okolnosti nehody nyní policie vyšetřuje.