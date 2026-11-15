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Budovu v Praze po roce opět obsadili squateři. Policie zasáhla tentokrát hned

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  12:35aktualizováno  12:40
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Na Praze 6 v Papírenské ulici v neděli dopoledne zasahovaly složky IZS proti squaterům, kteří neoprávněně obsadili opuštěnou budovu. Dle mluvčího záchranné služby Karla Kirse zásah se obešel bez zranění a zdravotnické intervence. Na místě byl inspektor a jedna sanitka.

KRIMI

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Na Praze 6 v Papírenské ulici v neděli dopoledne zasahují složky IZS proti squaterům. (15. listopadu 2026)
Na Praze 6 v Papírenské ulici v neděli dopoledne zasahují složky IZS proti squaterům. (15. listopadu 2026)
Na Praze 6 v Papírenské ulici v neděli dopoledne zasahují složky IZS proti squaterům. (15. listopadu 2026)
Na Praze 6 v Papírenské ulici v neděli dopoledne zasahují složky IZS proti squaterům. (15. listopadu 2026)
20 fotografií

Mluvčí policie Richard Hrdina uvedl, že se jednalo o stejný zákrok a místo jako zhruba před rokem, kdy skupina osob obsadila soukromě vlastněnou opuštěnou budovu.

Krátce po půl jedné odpoledne byl zásah ukončen. Policie s povolením majitele vstoupila do objektu a vyzvala všechny osoby k opuštění budovy. Dle Richarda hrdiny jedna osoba se vzpírala a tak byla policisty zadržena.

Před rokem v dubnu začalo deset aktivistů v objektu provozovat autonomní sociální centrum. Také plánovali v něm zřídit komunitní projekty, například dětskou školku. Jejich záměr však narazil na nesouhlas majitele a úřadů, což vedlo k reakci bezpečnostních složek – ale až po více než měsíci.

Policejní manévry v Praze 6 kvůli squaterům. Někteří se přivázali na střeše

Situace vyvrcholila rozsáhlým policejním zásahem, který začal koncem května 2025 s cílem budovu definitivně vyklidit. Část squaterů během policejní akce vylezla na střechu domu, kde i přes nepříznivé počasí strávila několik desítek hodin a odmítala slézt dolů. Incident provázely protesty a podpůrné demonstrace přímo v ulicích Bubenče, kde se sešly desítky sympatizantů vyjadřujících aktivistům podporu.

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Tato událost navázala na dlouhou historii mediálně sledovaných squaterských kauz v městské části Praha 6. Mezi nejznámější případy v této oblasti patří památkově chráněná usedlost Šatovka v Šáreckém údolí, kterou policie po dramatickém odporu vyklidila v únoru 2018 (squateři ji nakrátko obsadili už v prosinci 2015), nebo legendární statek Ladronka na Břevnově, kde komunita působila od září 1993 až do násilného vystěhování dne 9. listopadu 2000.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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