Byli na kamerách, sami se nepřihlásili. Počínání vandalů teď zveřejnila policie

K poškození došlo 6. dubna mezi půlnocí a jednou hodinou ranní v Praze 7. Policisté zajistili kamerové záznamy, na nichž jsou podezřelí zachyceni nejen při samotném činu, ale také na zastávce MHD, kde je podle kriminalistů jejich podoba dobře viditelná.
„Jelikož se je kriminalistům ani za využití všech operativně pátracích prostředků dosud nepodařilo vypátrat, žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud je někdo poznává nebo má informace vedoucí k jejich dopadení, může zavolat na linku 158,“ sdělil redakci mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Mladíci jsou podezřelí z trestného činu poškození cizí věci. V případě dopadení a odsouzení jim hrozí až tři roky vězení.
Poškozena byla renesanční památka
Terčem sprejerů se staly renesanční Viniční sklepy z poloviny 16. století pod budovou Expo 58 na Letné. Historická opuková fasáda byla podle galerie poškozena na sedmi místech o celkové ploše přibližně 20 metrů čtverečních.
„Odhadovaná výše škody je minimálně milion korun, ale pravděpodobně víc. Klasické pískování je u opuky podle expertů nemožné z důvodu narušení struktury povrchu a následnému rychlému zvětrání. Došlo k fatálnímu poškození kamene,“ sdělil dříve redakci iDNES.cz mluvčí galerie Expo 58 ART René Kolomazník.
Podle galerie byli vandalové zachyceni detailně na kamerových záznamech, které následně předala policii. Zástupci galerie zároveň pachatele vyzvali, aby se sami přihlásili.
Budova Expo 58 i přilehlá terasa přitom nedávno prošly nákladnou rekonstrukcí. „Budova Expo 58 i s terasou byly nedávno nákladně zrekonstruovány majiteli bez jakéhokoliv grantu, jen aby se nyní staly terčem vandalismu,“ dodal Kolomazník.