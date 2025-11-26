Jak bude vypadat terminál ve stanici Zahradní Město? Rozhodne soutěž

Stanice bude ležet na pražském úseku vysokorychlostní železnice, která v metropoli povede z Vršovic do Běchovic a dále propojí Prahu s Brnem a Ostravou. Na Zahradním Městě se tak budou křížit rychlovlaky, standardní železnice a příměstské vlaky, což přinese výrazné zvýšení počtu cestujících.
Podle Valoviče by terminálem ve stanici Zahradní Město mělo denně projít až 80 tisíc cestujících. Právě z důvodu zvýšeného provozu je podle něj nutné odvést z podjezdu pod tratí auta, která tam jezdí společně s tramvajemi.
„Je potřeba usměrnit dopravu a v prostoru pod nástupišti nechat pouze tramvaje a chodce,“ řekl. K tomu má sloužit přeložka Průběžné, která má ze severu před nádražím odbočit a vést novým podjezdem pod tratí do nynější ulice Ždánická a na křižovatku se Švehlovou.
S tím počítá i SŽ, jak uvedl náměstek jejího generálního ředitele Mojmír Nejezchleb. „Potvrzuji, že to je součástí naší dokumentace, která řeší terminál na Zahradním Městě,“ řekl. Dodal, že správa architektonickou soutěž připravuje a plánuje ji vyhlásit v příštím roce. Samotná pražská vysokorychlostní železnice by podle něj měla být hotová do roku 2035.
Valovič doplnil, že v minulosti město prověřovalo i možnost na Zahradním Městě postavit stanici metra, které by tam odbočovalo ze Strašnické.
Podle starosty se však při výpočtech ukázalo, že nutnost dělit vlaky ve směru na Zahradní Město a na Skalku by znamenalo, že polovina souprav by na Skalce nezvládla odbavit tamní provoz. „Od varianty s metrem se proto ustoupilo a bude tam (na Zahradním Městě) jenom posílena ostatní městská doprava,“ řekl starosta.