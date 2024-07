Kauza mostu na Výtoni nemá konec, spolek se obrátí na státní zastupitelství

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Je naprosto neuvěřitelné, že máte na papíře na jedné straně protokoly z kontrol, které jasně říkají, že je třeba most ošetřit, na druhé straně jasné důkazy, že odpovědní lidé tyto protokoly ignorovali a na most se desítky let doslova ani nesáhlo, a Policie ČR řekne, že to je v pořádku,“ vyjádřil svou nespokojenost spoluzakladatel spolku Pavel Štorch.

Iniciativa tvrdí, že se stal záměrný trestný čin, a to zneužívání vlastnictví. Ten podle spolku pokračuje i v současnosti, protože pro Správu železnic platí zákonná povinnost udržovat most v dobrém stavu.

Zneužívání vlastnictví se dopustí mimo jiné ten, kdo poškodí důležitý kulturní zájem tím, že „zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou nebo zašantročí“ věc větší hodnoty, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu. Pachatele lze postihnout až dvouletým vězením, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. Podle závěrů kriminalistů se však skutková podstata trestného činu nenaplnila.

Stavba má začít za tři roky

SŽ už dříve uvedla, že dlouhodobě upozorňovala na špatný stav mostu a nutnost řešit situaci. Most má v plánu zbourat a spolu s pražským magistrátem hledá místo pro přenesení mostní konstrukce jinam.

Letos v květnu informovala o tom, že začala shánět projektanta pro stavbu mostu nového. Ten by měl mít tři koleje namísto nynějších dvou. Začátek stavby se plánuje na rok 2027, skončit má v roce 2029. Práce by měly vyjít přibližně na 3,4 miliardy korun.

Podle expertů je mostní konstrukce významnou technickou kulturní památkou. Kvůli špatnému stavu po něm však nyní může v jeden moment projíždět pouze jedna vlaková souprava za snížené rychlosti maximálně 20 kilometrů v hodině.