Minulé vedení Prahy jej vyhodilo, teď bude Červený znovu šéfem hřbitovů

Kromě Červeného se do výběrového řízení přihlásil také dosavadní pověřený ředitel Kobliha a další uchazeč, kterého však komise vyřadila.



„Není to postaveno na nespokojenosti s panem Koblihou, ale je to něco, k čemu muselo dojít, protože panu Koblihovi skončila smlouva. Udělali jsme velmi pečlivé a nezávislé posouzení kandidátů, kteří se přihlásili do výběrového řízení a Martin Červený se ukázal jako nejlepší,“ řekla iDNES.cz radní pro sociální oblast Milena Johnová (Praha Sobě).



Překážkou nebylo ani to, že vedení magistrátu v čele tehdejší s primátorkou Adrianou Krnáčovou (dříve za ANO) Červeného začátkem roku 2017 odvolalo z funkce.

Politici mu vytýkali pochybení v hospodaření či zadávání veřejných zakázek. Jedním z problematických zakázek byl svoz odpadu, který správa platila podle hmotnosti odvezeného množství, jenže podle auditu se odpad nikdy nevážil. Pod kritikou se ocitla i koupě elektromobilů od firmy, která správě nejdříve doporučila, aby se těch starých zbavila.

Červený nařčení odmítl a tvrdil, že za odvoláním může být jeho snaha o zpřetrhání klientelistických vazeb spojených s organizací a že fungování Správy pražských hřbitovů zlevnil a zefektivnil. Na podporu jeho setrvání ve funkci vznikla petice.

„Podle mého nedošlo k žádným závažným pochybením, která by ovlivnila moje rozhodování o jeho jmenování,“ dodala Johnová.

Radní především ocenili to, že řada jeho projektů z minulosti stále funguje.

„Červený již v minulosti prokázal vysokou úroveň odborných znalostí v oblasti pohřebnictví, stejně tak i své manažerské dovednosti. Řada projektů, na kterých se v minulosti podílel jako bývalý ředitel Správy pražských hřbitovů, funguje dodnes a dosahuje celopražského významu,“ stojí ve schváleném dokumentu.

Podle Johnové nastoupí Červený do čela organizace od března. Smlouvu má na šest let s tím, že poté bude automaticky vypsané nové výběrové řízení.



Za čtyři roky od odvolání Červeného už vedení města vypsalo konkurz na ředitele vícekrát, ale až dosud se ředitele vybrat nepodařilo.



