Šikanovala mě, tvrdí důchodce souzený za vraždu sousedky. Napadl ji už dřív

Sedmdesátiletý muž se hájil tím, že ho sousedka šikanovala, zabít ji údajně ale neplánoval. Podle příbuzných oběti ale naopak Lípa s manželkou tyranizovali nejen zabitou ženu, ale i celé okolí.

Důchodci hrozí až dvacetileté vězení. Oběť už Lípa před šesti lety napadl, soud ho tehdy potrestal podmínkou.

Desítky let trvající sousedské spory vyvrcholily loni 20. listopadu. Lípa si podle obžaloby na osmapadesátiletou ženu počkal ráno, když odcházela do zaměstnání, předtím si nachystal železnou tyč a do kapsy si vzal nůž. Když žena vyšla z domu, opakovaně ji udeřil do hlavy, nůž k útoku nepoužil.

Podle spisu pak ženu pak nechal ležet před domem a vrátil se k sobě do bytu. Záchrannou službu přivolali kolemjdoucí, kteří poškozenou nalezli, lékaři už jí ale nedokázali pomoci.

Lípa už ženu v minulosti jednou napadl, v roce 2014 byl odsouzen za to, že ji udeřil do hlavy sekerou. Soud mu tehdy uložil podmínku a zakázal mu ženu i její rodinu kontaktovat. Muži také nařídil navštěvovat psychologa.

Lípa dnes nepopřel, že ženu zabil, odmítl ale, že na ni čekal s úmyslem vraždit. Tvrdil, že si se sousedkou chtěl vše vyříkat, tyč si nachystal pro případ, kdyby před dům přišel i její manžel. Nůž údajně nosil běžně v kapse.

Když žena vyšla z domu, Lípa se s ní začal hádat. „Řekl jsem jí, aby se na nás vykašlala, a když jsem viděl, že s ní žádná domluva není, vzal jsem si z rohu přístavby trubku a dvakrát třikrát jsem ji bouchnul, ale to jí ještě nic nebylo,“ řekl soudu.

Hádka pak podle něj pokračovala. „Když jsem zjistil, že mi nedá pokoj a že mě bude furt provokovat, tak jsem jí... víte, co si myslím,“ doplnil muž.

Lípa dodal, že se viny nezříká. Tvrdí ale, že reagoval na dlouhodobou šikanu právě ze strany oběti a její rodiny. Vinu podle něj nesou i jeho rodiče, kteří ho bili a týrali.

Pozůstalí chtějí po Lípovi šest milionů korun

Na dotaz soudce, zda se mu zdá přiměřené řešit sousedské spory tímto způsobem, Lípa odpověděl, že si myslí, že není sám, kdo je takto řeší. „Vražd je 150 za rok, takže je to podobné,“ prohlásil obžalovaný.

Příbuzní zabité ženy odmítli tvrzení, že někomu ubližovala nebo vyhrožovala. Její sestra dnes uvedla, že oběť měla spory spíše s Lípovou manželkou. Obou se však podle ní bála. Spory podle sestry vznikaly spíše kvůli zbytečnostem. „Nikdo mu nic nedělal,“ řekla soudu sestra.

Podle manžela poškozené Lípa ohrožoval nejenom jeho rodinu, ale i další sousedy. „To je nebezpečný, zlý člověk. Říkám to už u druhého soudu. On útočí na ženy, na slabší,“ vypověděl muž.

I on zmínil Lípovu ženu, která podle něj na jeho manželku často slovně útočila. Oba se údajně na jeho manželku zaměřili poté, co byl Lípa za její první napadení odsouzen. Podle dcery poškozené mohly hrát roli peníze, které musel Lípa po prvním útoku oběti platit jako odškodné.

Příbuzní po Lípovi požadují celkem šest milionů korun jako náhradu nemajetkové újmy. Dalších 200 tisíc korun chce ministerstvo spravedlnosti, tyto peníze totiž vyplatilo rodině jako pomoc obětem trestných činů.