Dosud se proti záměru Technologie hlavního města Prahy (THMP) vyměnit „oranžová světla“ s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za svítidla s bílým světlem LED v petici Chraňme pražskou noc ohradilo 10 400 lidí. Vadí jim, že bílé světlo obsahuje modrou složku, která narušuje cirkadiánní rytmus lidí a zvířat, především ptáků a hmyzu (časový systém organismu, který se řídí východem a západem slunce, pozn. red.).
Kriminalita se prý přesunula do ulic se silnějším světlem. Thompson a spol. zjednodušeně tvrdí, že dnešní zloději zkrátka potřebují na svůj lup dobře vidět.