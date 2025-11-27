Spor o reklamu v pražské MHD trvá. Městský soud potvrdil neplatnost smlouvy

Městský soud v Praze ve čtvrtek potvrdil dřívější rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 o zamítnutí žaloby, kterou se firma Rencar domáhala určení platnosti smlouvy na pronájem reklamních ploch v MHD s pražským dopravním podnikem (DPP). Senát odvolacího soudu se ztotožnil s názorem, že smlouva byla kvůli absenci jasného vymezení předmětu od počátku neurčitá a proto neplatná.
Případ soudy řeší od roku 2016, Rencar ještě může proti rozhodnutí podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Společnost Rencar z francouzské skupiny JCDecaux žalobou požadovala potvrzení platnosti smlouvy, na základě které od roku 1997 provozovala reklamní plochy v pražské MHD. Kontrakt měl původně platit do roku 2031, v roce 2016 jej však DPP označil za neplatný, což iniciovalo dlouholetý soudní spor.

Smlouva o reklamě mezi DPP a firmou Rencar je neplatná, řekl opět soud

V září 2019 obvodní soud nepravomocně rozhodl, že smlouva byla od počátku neplatná kvůli neurčitosti předmětu nájmu. Společnost Rencar se opakovaně odvolala, věcí se již zabýval i Nejvyšší soud, který věc vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 9. Ten žalobu opět zamítl a po dalším kolečku odvolání nyní rozhodnutí o neplatnosti smlouvy znovu potvrdil i odvolací soud.

Podle předsedkyně soudního senátu Ivany Kotrčové je rozhodnutí prvoinstančního soudu, že předmět smlouvy byl neurčitý, věcně správné. „S tímto závěrem odvolací soud souhlasí,“ řekla. Dodala, že to vyplývá i z fungování celé spolupráce, kdy Rencar reklamu neumisťoval na předem určené a jasně vymezené plochy, ale umístění se měnilo a firma vytipovávala nová místa až po podpisu smlouvy.

Pražský dopravní podnik podal žalobu na Rencar kvůli reklamě v MHD

„Rozhodnutí Městského soudu v Praze tak jako další v řadě potvrzuje argumentaci DPP, že smlouva z 90. let nebyla uzavřena zákonným způsobem,“ uvedl vedoucí marketingu a obchodu DPP Josef Voltr.

„Potvrzuje správnost postupu DPP, který v posledních letech reguluje počet reklamních ploch na svém majetku, které pronajímá nájemcům vybraným pouze v otevřených výběrových řízeních, a to za jasných a přísných podmínek bránících dřívějšímu nekontrolovanému reklamnímu smogu,“ dodal.

DPP od roku 2016 v tendrech vybral jiné provozovatele reklamy, což podle informací podniku zvýšilo tyto příjmy o více než 200 milionů korun ročně. Rencar podle dřívějších informací podniku platil ročně v rozmezí 35 až 50 milionů korun.

Rencar v roce 1990 založil DPP, v roce 2001 většinu akcií koupila mezinárodní skupina JCDecaux. Nyní má podnik ve firmě jen menšinový podíl. JCDecaux měla od roku 1994 také smlouvu s magistrátem na provoz přístřešků MHD, která v polovině roku 2021 skončila.

Reklamní firma Rencar ze skupiny JCDecaux se za rok propadla o 67 procent

Vedení metropole se rozhodlo ji neprodloužit a stovky přístřešků, které firma vlastnila, nahradila vlastními. Skupina JCDecaux kvůli sporu o reklamu v MHD zažádala o mezinárodní arbitráž, ve které po České republice požaduje 553 milionů korun.

