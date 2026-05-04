Spor o Muchu bude řešit vrchní soud, u městského uspěl Pawlowski

Informace sdělily Lucie Šplíchalová za Pawlowského a zástupkyně Mucha Trustu Simona Kordová.
Spor vznikl poté, co loni malířův pravnuk Marcus Mucha otevřel v pražském paláci Savarin expozici ze sbírek rodinného Mucha Trustu a začal užívat označení Mucha museum. Stejně od roku 1998 označuje expozici z jiných sbírek Pawlowski v blízkém Kaunickém paláci v Panské ulici.
Městský soud v Praze počátkem dubna zrušil dosavadní předběžná opatření, podle nichž se měly Pawlowského společnosti COPA a Muchovo muzeum zdržet obratů operujících s výrazy Mucha a muzeum. Stejně tak následně - zatím nepravomocně - rozhodl že Pawlowski a jeho firmy smějí pro prostor v Panské ulici a pro jeho internetovou užívat výrazy: „Muchovo muzeum“, „Muchovo museum“, „Mucha Museum“.
Zůstávají také výrazy „Mucha Shop“ a „Mucha museum Shop“ pro obchod. Prezentace jen nesmí mít grafickou podobu podpisu Alfonse Muchy. Plyne to z rozhodnutí. Pawlowski ani nemusí přejmenovat firmu, která užívá jméno Mucha.
Žalobou na ochranu před nekalou soutěží a práv k ochranným známkám se toho domáhal Mucha Trust, tedy fond části dědiců Alfonse Muchy. Uspěl pouze v části, která se týká grafického užití umělcova podpisu. Žalobce na nákladech řízení naopak má žalované straně zaplatit asi 130 000 korun.
„Přestože všechna rozhodnutí soudu vždy respektujeme a řídíme se podle nich, proti tomuto rozhodnutí jsme se již odvolali. Nemyslíme si, že by výstavní prostor v Panské ulici měl právo zneužívat jméno Mucha,“ sdělila Kordová za Mucha Trust a Mucha Foundation. Termín jednání zatím vrchní soud nestanovil.
S Pawlowským Mucha Trust podle Kordové rozvázal spolupráci asi před dvěma lety. „Pro doplnění kontextu bychom rádi uvedli, že pan Pawlowski a jeho společnost přes 20 let těžil z dobrého jména a renomé Nadace Mucha a Muchovy rodiny,“ uvedla Kordová. K rozvázání spolupráce podle ní přispěly podmínky pro vystavení některých děl.
Pražský městský soud v odůvodnění svého rozhodnutí podle Šplíchalové uvedl, že mezi oběma stranami nikdy neexistovala žádná licenční smlouva. Neplatí tedy tvrzení části umělcových dědiců o tom, že Pawlowského Muchovu muzeu v Panské ulici udělili licenci. „To vše navíc otevírá prostor pro uplatnění nároku na náhradu škody ve výši přesahující (zatím) 100 milionů Kč,“ sdělil podnikatel prostřednictvím Šplíchalové.
Část dědiců Alfonse Muchy naopak nechce, aby si návštěvníci pletli jejich expozici v opraveném paláci Savarin společnosti Crestyl, jinak také v paláci Sylva-Taroucca, s tou v Panské ulici. Hlavním označením tak v Savarinu zůstává Mucha Foundation Art Museum, i když nápis ve vchodu poutal také výrazem Mucha museum. Poté, co část dědiců Alfonse Muchy otevřela počátkem roku 2025 v Savarinu vlastní expozici, Pawlowski podle Kordové zahájil přibližně 60 sporů a pravomocně zatím v žádném nezvítězil. Některé jeho návrhy naopak soudy odmítly, dodala.