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Špinavá plocha na Zličíně zmizí, vznikne tu obří P+R. Nová stanice metra se nevyplatí

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  12:20
Praha postaví nové velkokapacitní parkoviště P+R. Budova pro téměř 600 aut bude na Zličíně v ulici Na Radosti. Jen několik stovek metrů od konečné stanice metra linky B. Součástí budou i nové autobusové zastávky a nabíječky pro elektromobily. Hotovo by mělo být v polovině roku 2028.

Ještě v 90. letech tu v blízkosti konečné stanice linky metra B stálo několik technických budov, poté tu zbyla už jen obří nevyužitá plocha s betonovými panely, která postupně zarůstala plevelem.

Vizualizace nové budovy s P+R parkovištěm při ulici Na Radosti.
V ulici Na Radosti na pražském Zličíně jen několik set metrů od stanice metra vyroste obří parkovací dům pro téměř 600 aut. Vizualizace
Vizualizace nové budovy s P+R parkovištěm při ulici Na Radosti.
Vizualizace nové budovy s P+R parkovištěm při ulici Na Radosti.
33 fotografií

Už za 18 měsíců ale bude všechno jinak a prostor bude velice atraktivní pro řidiče přijíždějící do metropole ze západu – směrem od D5 od Berouna či Rudné a dále od Chrášťan a Chýně.

Pětipodlažní objekt parkovacího domu P+R nabídne 462 krytých a 134 venkovních parkovacích míst. Deset míst bude vyhrazeno pro osoby se zdravotním postižením, osm stání pro rodiny s dětmi a jedenáct míst nabídne nabíjecí stanice pro elektromobily.

V ulici Na Radosti na pražském Zličíně jen několik set metrů od stanice metra postaví obří parkovací dům pro téměř 600 aut. Zástupci města a stavařů poklepali na základní kámen budoucí výstavby. (16. září 2026)

„Praha dělá další vstřícný krok vůči dojíždějícím do hlavního města, pro ně bude dům primárně určený. Nabídne přímou cestu na metro bez nutnosti dojíždění až do samotného centra města,“ řekl při slavnostním poklepání základního kamene náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů. „Můžete namítnout, že 600 míst není mnoho, ale každá stovka se rozhodně hodí.“

Na Zličíně vznikne P+R parkoviště pro 600 aut, současné plochy jsou plné už ráno

Náklady na vybudování se odhadují na 620 milionů korun bez DPH, tedy asi milion korun na jedno parkovací stání.

Součástí projektu bude i úprava okolí. Chystá se autobusová zastávka pro spojení s metrem, ve výhledu je i úprava samotného terminálu a proměna nevábného okolí stanice Zličín, kde už dvě parkovací plochy P+R jsou a které bývají obsazené už brzy ráno.

Konec kroužení na západě Prahy? Mrkněte, jak bude vypadat obří P+R parkoviště na Zličíně

Město si od projektu slibuje snížení dopravního zatížení na okolních komunikacích, omezení emisí a hluku a lepší průjezdnost hlavně pro cestující z regionu. Od samotného parkovacího domu na metro to bude pěšky asi osm minut.

V ulici Na Radosti na pražském Zličíně jen několik set metrů od stanice metra...
V ulici Na Radosti na pražském Zličíně jen několik set metrů od stanice metra...

Depo Zličín? Nápad neusnul, ale není prioritou

V souvislosti s výstavbou parkovacího domu ožívá otázka kdysi avizované nové stanice metra – Depo Zličín. Nápad sice neusnul, ale momentálně není na pořadu dne.

Do devíti hodin je beznadějně plno. Kapacita parkovacích míst v Praze nestačí

„Rozhodně se dále připravuje, ale v tuto chvíli je zapotřebí upřesnit, že z hlediska kapacit a předpokládaného vytížení cestujících to není tak intenzivní, pro nás je prioritou dodržení harmonogramu výstavby trasy D. A příprava nové polookružní linky metra E,“ upřesnil Beránek.

Velká změna. Řidiči nechají u Prahy auto v parkovacím domě, dál pojedou vlakem

Praha podle šéfa Technické správy komunikací Filipa Hájka momentálně provozuje asi 20 parkovišť P+R, z toho dvě jsou objektová (Černý Most, Nové Butovice). „Toto na Zličíně bude další, nicméně už za pár týdnů chceme otevřít třetí objektové, a to na Opatově,“ řekl Hájek.

Na všech těchto plochách má město podle něj celkem 3 800 parkovacích míst. Řidiči zaplatí za 24hodinové parkování zaplatí 50 korun, v případě objektového parkování je to stovka.

Dalších 6 tisíc míst je v metropoli v režimu komerčního parkování.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Zatím poslední byla Dědina, chystají se další

Je to jen několik dní, co město dokončilo jiný parkovací dům na Dědině. Není v režimu P+R, ale má sloužit primárně rezidentům z Prahy 6. Město jeho výstavbou nahrazuje prostor pro auta, který zmizel po stavbě tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu.

Nový parkovací dům u tramvajové tratě v Ruzyni vznikl s ročním zpožděním, uleví rezidentům

Dům má tři nadzemní podlaží a částečně zapuštěný suterén, parkovat se dá také částečně na jeho střeše. Část míst je také vyhrazená pro elektromobily.

Náklady na stavbu byly podle magistrátu 400 milionů korun. Za parkovací místo řidiči zaplatí 2 600 korun měsíčně. O provoz domu se bude starat město. „Chceme ho mít dlouhodobě zaplněný alespoň ze 70 až 80 procent, aby si na sebe vydělal,“ uvedli při otevření zástupci magistrátu.

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