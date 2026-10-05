Speciální tramvaj v pražských ulicích připomíná 90 let od narození Václava Havla

Logo k výročí, které zdobí tramvaj, navrhlo Studio Najbrt. Speciální tramvaj bude vozit cestující po Praze až do konce letošního roku.
Tramvaj v den prezidentova narozeninového výročí vyrazila ze zastávky Planetárium Praha a její první cesta mířila do centra města na Staroměstskou.
Ještě odpoledne vyjede jako linka 22 z Vozovny Vokovice. Od úterý bude tramvaj vozit cestující na stejné lince už po celý den.
„Tramvaj na konci roku z pražských ulic zmizí. Byl bych ale rád, kdyby to, co nám Václav Havel zanechal, z našeho města nezmizelo nikdy,“ řekl pražský primátor Bohuslav Svoboda.
Podle tajemníka 1. prezidentské knihovny Marka Měrky je tramvaj přesně tím symbolem, který je v téhle době potřeba.
„Je důkazem toho, že 1. prezidentská knihovna žije a je schopná vyjet ze zajetých kolejí. Stejně jako havlovská tramvaj brázdí Prahu křížem krážem, chceme i my svým vlivem prostupovat veřejný život – ne zůstávat uzavření mezi čtyřmi stěnami,“ řekl Měrka.
Logo Havel 90 se podle Studia Najbrt snažilo zachytit lidskost a vstřícnost, které si s Václavem Havlem spojují. Jednoduchá kresba pak zachovává jeho charakteristické rysy a jemný úsměv jí dodává přátelský výraz. Právě ten určuje tón celé vizuální podoby výročí.
Hlavní město v letošním roce připravilo hned několik akcí připomínající nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
V pondělí 21. září byla na Mariánském náměstí před budovou Nové radnice slavnostně odhalena Lavička Václava Havla podle návrhu architekta Bořka Šípka. Součástí ceremoniálu byl i celodenní doprovodný kulturní program nebo venkovní panelová výstava.