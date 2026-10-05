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Speciální tramvaj v pražských ulicích připomíná 90 let od narození Václava Havla

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  14:56
Tramvaj ve speciálním designu věnovaném 90. výročí narození prezidenta a...

Tramvaj ve speciálním designu věnovaném 90. výročí narození prezidenta a dramatika Václava Havla. (5. října 2026) | foto: Hlavní město Praha

Tramvaj ve speciálním designu věnovaném 90. výročí narození prezidenta a...
Tramvaj ve speciálním designu věnovaném 90. výročí narození prezidenta a...
Tramvaj ve speciálním designu věnovaném 90. výročí narození prezidenta a...
Tramvaj ve speciálním designu věnovaném 90. výročí narození prezidenta a...
7 fotografií
Prahou od pondělí jezdí tramvaj ve speciálním designu. Připomíná 90. výročí narození Václava Havla. Projekt připravilo hlavní město ve spolupráci s 1. prezidentskou knihovnou.

Logo k výročí, které zdobí tramvaj, navrhlo Studio Najbrt. Speciální tramvaj bude vozit cestující po Praze až do konce letošního roku.

Tramvaj v den prezidentova narozeninového výročí vyrazila ze zastávky Planetárium Praha a její první cesta mířila do centra města na Staroměstskou.

Ještě odpoledne vyjede jako linka 22 z Vozovny Vokovice. Od úterý bude tramvaj vozit cestující na stejné lince už po celý den.

„Tramvaj na konci roku z pražských ulic zmizí. Byl bych ale rád, kdyby to, co nám Václav Havel zanechal, z našeho města nezmizelo nikdy,“ řekl pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Podle tajemníka 1. prezidentské knihovny Marka Měrky je tramvaj přesně tím symbolem, který je v téhle době potřeba.

„Je důkazem toho, že 1. prezidentská knihovna žije a je schopná vyjet ze zajetých kolejí. Stejně jako havlovská tramvaj brázdí Prahu křížem krážem, chceme i my svým vlivem prostupovat veřejný život – ne zůstávat uzavření mezi čtyřmi stěnami,“ řekl Měrka.

Logo Havel 90 se podle Studia Najbrt snažilo zachytit lidskost a vstřícnost, které si s Václavem Havlem spojují. Jednoduchá kresba pak zachovává jeho charakteristické rysy a jemný úsměv jí dodává přátelský výraz. Právě ten určuje tón celé vizuální podoby výročí.

Hlavní město v letošním roce připravilo hned několik akcí připomínající nedožité 90. narozeniny Václava Havla.

V pondělí 21. září byla na Mariánském náměstí před budovou Nové radnice slavnostně odhalena Lavička Václava Havla podle návrhu architekta Bořka Šípka. Součástí ceremoniálu byl i celodenní doprovodný kulturní program nebo venkovní panelová výstava.

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