Speciální tramvaj, posílené metro. Doprava na Letnou během demonstrace v sobotu

Petra Škraňková
  13:00
Až 400 tisíc lidí očekávají organizátoři z Milion chvilek v sobotu 21. března na demonstraci v Praze na Letné. Na místo se dá dostat hromadnou dopravou i pěšky. Auta by měli návštěvníci nechat na okrajích Prahy.

Demonstrace na Letné v červnu 2019 byla největší politickou protestní akci v Česku od sametové revoluce. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Program demonstrace na Letné nazvané Nenechme si ukrást budoucnost začne v 15 hodin, konec je naplánován na 19. hodinu. Dopravní podnik posílí metro a zavede speciální tramvaj. Do metropole míří desítky autobusů z regionů.

Obsah

Doprava na Letnou

Pražský dopravní podnik posílí dopravu, ale před začátkem demonstrace a po jejím skončení se čeká velké zatížení kapacit MHD v oblasti Prahy 7. Největší davy se dají čekat ve stanicích metra Hradčanská a Vltavská.

  • Provoz metra na linkách A, B i C bude posílen od 12:30 do 20:00 hodin
  • Zavedena bude tramvajová linka 36 na trase z Palmovky na Červený vrch a zpět. Propojí všechny linky metra, zastavovat bude na Palmovce, Invalidovně, Křižíkově, Florenci, Vltavské, Hradčanské, Dejvické a Bořislavce.
  • Tramvajová linka 36 bude mít od 13 do 19 hodin interval 5 minut.

Plánek pro demonstraci 21. března 2026

Jak se dostat na Letnou

Letenská pláň je dostupná pěšky z několika stanic metra nebo nádraží. Může to však trvat déle než obvykle, organizátoři proto účastníky nabádají, aby vyrazili s dostatečným časovým předstihem.

ZPŮSOB DOPRAVYJAK SE DOSTAT NA LETNOU
Vlakem na Hlavní nádražíMetro C → Vltavská, poté tramvaj 1 nebo 25 → Letenské náměstí / Sparta
Vlakem na Masarykovo nádražíVlak → Praha-Výstaviště
Vlakem na Smíchovské nádražíTramvaj 12 → Malostranská
nebo metro B → Náměstí Republiky + pěšky přes Štefánikův most a Letenské sady
Vlakem na Praha-BubnyNádraží je hned u metra Vltavská
MetroHradčanská (A) → ulicí Milady Horákové nebo Na Valech
Vltavská (C) → ulicí Milady Horákové nebo přes Letenské sady
Náměstí Republiky (B) → ulicí Revoluční přes Štefánikův most a Letenské sady
TramvajLinky 1, 8, 25, 26 → Letná
Navíc od 13:00 speciální linka 36 (Bořislavka-Dejvická–Hradčanská-Vltavská-Florenc-Křižíkova-Invalidovna-Palmovka)
PěškyOd Malostranské přes Chotkovy sady nebo mosty s výhledy
AutoDoporučeno zaparkovat na P+R na okraji města a pokračovat MHD
AutobusZájezdové autobusy mají vyhrazené místo pro výstup, poté pěšky na Letnou

Kde zaparkovat

Na demonstraci míří nejméně 60 autobusů z regionů. Zastavovat budou pod Letnou u Vltavy, z nábřeží budou moct lidé jít nahoru pěšky, nebo využijí tramvajovou dopravu.

Organizátoři prosí veřejnost, aby auty nejeli až přímo na Letenskou pláň. Kde mohou zaparkovat?

Demonstrace na Letné

Akci připravuje spolek Milion chvilek pro demokracii, který chce upozornit zejména na:

  • obavy o fungování demokratických institucí
  • kritiku údajného zneužívání moci a oslabení pravidel
  • požadavek na zachování nezávislosti veřejnoprávních médií
  • výzvu k vyšším výdajům na obranu
  • varování před směřováním země po vzoru Maďarska či Slovenska
  • Součástí akce je také podpora demokratických hodnot a prezidenta Petr Pavel.

  • Modré zóny: O víkendu je parkování v modrých rezidenčních zónách zdarma v částech Prahy 8, Karlíně, v Tróji, Podolí, Krči, Chodově, Hájích, Stodůlkách, Řeporyjích nebo Jinonicích. Na Praze 7 je zdarma jen v některých ulicích, je nutné sledovat dopravní značky nebo podívat se v aplikaci.
    • Oranžové a fialové zóny: Na Praze 7 jsou o víkendu zdarma.
    • P+R parkoviště: Nejlevnější varianta (obvykle 10-20 Kč/den) u stanic metra, například Černý most, Rajská zahrada, Kongresové centrum, Chodov, Opatov.
    • Zdarma je parkoviště v Troji v Povltavské ulici, kde je 276 parkovacích míst.
    • Obchodní centra: Nabízejí 3–5 hodin zdarma (např. Westfield Chodov, OC Nový Smíchov, Arkády Pankrác). OC Stromovka na Praze 7 má jen hodinu zdarma, každá další stojí 60 Kč.

Radnice Prahy 7 nabádá své obyvatele, aby počítali s komplikacemi v automobilové dopravě, včetně případných dočasných uzavírek komunikací.

Na Letné promluví několik známých tváří. Přijde až 400 tisíc lidí, věří Milion chvilek

Kde a kdy se demonstrace koná

Účastníci i vystupující se chystají na Letenskou pláň na Praze 7. Hlavní pódium a zázemí bude na straně ministerstva vnitra. Organizátoři rozdělí prostor do 11 sektorů, pět pravých, pět levých a koncový označený Z. Přímo u pódia bude místo pro handicapované a starší účastníky, uprostřed pak část pro rodiny s dětmi.

  • Hlavní program proběhne od 15 do cca 17 hodin.
  • V sektorech bude umístěno 10 LED obrazovek.
    • Sektory budou oddělené bezpečnostními koridory, není možný přechod z jedné strany areálu na druhou.
  • Připraveno bude 80 až 90 mobilních toalet na okrajích plochy.
  • Na místě bude asi 400 dobrovolníků.
Radní oznamuje otevření Dvoreckého mostu v akčním videu

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu

Tramvaj v pražské Bělohorské ulici srazila dívku, která na místě zemřela. (13....

Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Stavby na jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...

Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová

Bývalá první dáma Lívia Klausová na slavnostní premiéře dokumentárního filmu...

Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...

Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

20. března 2026,  aktualizováno  13:03

Speciální tramvaj, posílené metro. Doprava na Letnou během demonstrace v sobotu

Demonstrace za nezávislost justice a lepší vládu, kterou na pražské Letné...

Až 400 tisíc lidí očekávají organizátoři z Milion chvilek v sobotu 21. března na demonstraci v Praze na Letné. Na místo se dá dostat hromadnou dopravou i pěšky. Auta by měli návštěvníci nechat na...

20. března 2026

Dívka v pražské škole vypadla z okna, má vážná zranění

Policie vyšetřuje pád z okna ve škole na pražských Vinohradech (20. března 2026)

V pražských Vinohradech dnes dopoledne vypadla z okna školy patnáctiletá dívka. Podle záchranářů utrpěla vážná zranění, s nimiž ji převezli do nemocnice. Policie v případu prověřuje také verzi, že se...

20. března 2026  11:54,  aktualizováno  12:09

Spolek brojí proti Bouchalce, ve sbírce na nový útulek už vybral miliony

Někteří z dovezených psů z válečné zóny na Ukrajině si najdou nové majitele za...

Spolek AniDef (Animal Defence) spustil na webu Donio sbírku s cílem vybrat peníze na výstavbu nového útulku pro opuštěná zvířata. Usiluje tím mimo jiné o eliminaci soukromého útulku Bouchalka...

20. března 2026  10:06,  aktualizováno  11:35

Agresor poblíž pražského nádraží donutil muže k orálnímu sexu. Policie hledá svědka

Znásilnění a loupež mezi dvěma muži

Kriminalisté pátrají po svědkovi, který loni v září pomohl muži po napadení na staveništi v pražském Smíchově poblíž autobusového terminálu Na Knížecí. Případ, při němž agresor donutil svou oběť k...

20. března 2026  11:07

Silničáři pokročí v přípravě tunelu na budoucí D3, vyrazí průzkumnou štolu

Vizualizace budoucího tunelu Prostřední vrch v části dálnice D3 mezi obcemi...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo podrobný geotechnický průzkum pro výstavbu tunelu Prostřední Vrch. Ten bude součástí středočeského úseku dálnice D3 mezi obcemi Václavice a Voračice....

20. března 2026  10:55

V pražských Vysočanech vzplálo vybavení bytu. Hasiči vyvedli čtyři lidi včetně dětí

Hasiči vyjížděli k požáru v pražské Poděbradské ulici

Ranní požár zachvátil přízemní byt domu v ulici Poděbradská v pražských Vysočanech. Na místo vyjely čtyři jednotky hasičů, kteří z objektu vyvedli čtyři lidi včetně dvou dětí. Podle prvního zjištění...

20. března 2026  8:29

Priske: Rozlišujme zklamání a selhání. Moje pozice? Nevím, co na to říct

Sparťanský trenér Brian Priske sleduje své svěřence v osmifinále Konferenční...

Jako obvykle mluvil rozvážně a bez emocí. Ale může být Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, úplně v klidu? Po domácí porážce 0:4 s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy na něj během tiskové...

20. března 2026  6:38

Co s tím, kapitáne? Těžko se mi hledají slova, hlesl sparťan Haraslín po výprasku

Na zemi je sparťanský kapitán Lukáš Haraslín, nad ním Denso Kasius z Alkmaaru.

Během dvou týdnů ztratili všechno, celou sezonu. „Jsme zklamaní, smutní,“ hlesl Lukáš Haraslín. Kapitán sparťanských fotbalistů krátce před čtvrteční půlnocí vyšel z kabiny, aby mluvil o trapasu,...

19. března 2026  23:57

Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

Litoměřičtí hokejisté Jakub Tůma, Jan Bernovský a Jan Eberle slaví gól.

Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1....

19. března 2026  22:10

Nymburk doma zase neuspěl, po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů prohrál s Pískem

Matěj Svoboda z Nymburka útočí na písecký koš, brání ho Kevin Týml.

Nymburští basketbalisté po návratu z úspěšné mise na Kanárských ostrovech, kde v úterý proti Gran Canarii vybojovali postup do čtvrtfinále Ligy mistrů, utrpěli v domácí soutěži ve vlastní hale...

19. března 2026  19:42,  aktualizováno  22:06

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

19. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:35

