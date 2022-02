22. 2. 22, 22:22. Šampus, hymna, jointy. Jízdu 22 si nadšenci ujít nenechali

Je 22:15 a na tramvajové zastávce Kubánské náměstí směrem z centra stojí na tuhle hodinu nezvyklý hlouček lidí. Plán je jasný, počkat si na právě tady na spoj číslo 22 linky 22, který tady má zastavit přesně ve 22:22.

Rychlá konzultace s iDOSem ale ukazuje, že tahle konstalace je odsouzena k nezdaru, vysněná tramvaj má už teď zpoždění čtyři minuty. Do kolonky „kde jste byli 22. 2. 2022 ve 22:22“ si tak společně s dalšími čekajícími můžeme napsat, že v tramvaji teda rozhodně ne.

„Vážně to má čtyři minuty zpoždění? No tak to ale běžíme na tramvaj v protisměru, ta bude odjíždět 22:19,“ rozhodne se pár vedle mně zachránit situaci i magičnost okamžiku a obratem mizí na protější ostrůvek.

A skutečně, o chvíli později už kolem mne projíždí poměrně hustě zaplněná tramvaj, z níž se nese hlasité skandování „Dva-cet dva, dvacet -dva“, pískot i jásot.

Když konečně přifuní ve zhruba 22:27 i můj spoj, je jasné, že tuhle akci století jsem tedy dost prokaučovala. V mé tramvaji je už klid a hrobové ticho.

Mejdan u I. P. Pavlova, vtípky na Letohrádku

Organizátora ohlas překvapil Akci na Facebooku svolal student Mikoláš Vojtěch v říjnu 2021. Účast přislíbily zhruba tři tisíce lidí, zajímalo se o ní dalších 25 tisíc. Nemá žádný vztah k tramvajím, zato má rád čísla a jejich zajímavé souhry ho vždycky bavily. Na speciální jízdu si připravil košili, kterou popsal číslovkami 22. „Myslel jsem si, že se projedu poloprádnou tramvají, jak to mám rád, ale nějací lidé na internetu mi to zkazili,“ glosoval jízdu. A dodal, že je za ten ohlas hrozně rád, protože ukazuje, že internet není tak špatné místo. Na akci zareagoval v pondělí i pražský dopravní podnik a nasadil do provozu navíc čtyři spoje s historickou soupravou 2272 s vlečným vozem 1522. Z Královky vyjely v 15:22 a 17:22, z Radošovické v 16:22 a 18:22. Všechny tramvaje na lince 22 navíc jezdily s vlajkami hlavního města na přední masce vozu. „Vůbec jsem nečekal, že dokážu přimět dopravní podnik, aby kvůli nějakému blbému datu přidal vozy tramvají,“ reagoval pro iDNES.cz Vojtěch.

Zhruba ve stejné době stojí můj kolega fotograf slovy Šimka a Grossmanna „na jedné noze a ještě ne na své“ v po strop nacpané tramvaji někde okolo zastávky I. P. Pavlova.

Ani ona nejede podle jízdního řádu, původně tou dobou měla být u Národního divadla.

I tady se skanduje a veselí.

Ve chvíli, kdy padne ona klíčová minuta M, rozjede se mejdan jako na Silvestra. Šampus, hymna, jointy...

Jenže, ukazuje se, že tahle party je jednoduše nad sily samotného vozu. A tak na Karlově náměstí vypoví službu.

Resuscitační tým v podobě pohotovostních techniků přijede cca za půl hodiny, vyžene zbytky lidí, kteří doteď seděli uvnitř, zafixují vozu dveře a odjíždí se zaručeně jedinou prázdnou 22 vstříc depu a servisní dílně.

Doprava se tak po několika desítkách minut vrací od kolapsu ke stavu jede to a osiřelí cestující to vyřeší v zásadě dvěma způsoby. Buď naskakují do dalších zpožděných 22, nebo pokračují v pařbě rovnou na zastávkách.

Podobná party nálada panuje i ve spoji, ve kterém jiný kolega slaví 22:22 někde u Královského letohrádku. I tady se pije, veselí a zpívá. A taky vtipkuje.

„Touhle tramvají nejede teda asi opravdu nikdo, kdo by jí potřeboval,“ glosuje situaci jedna z cestujících. A jiná přidává, že tady není pro samé lidi okolo kam spadnout. Jak odlišné oproti prázdným vozům ostatních linek, které na trase potkáváme.

Okolo jedenácté se zdá, že je po všem. Lidí ubylo a Praha se ponořila do klasické ospalé nálady posledních denních spojů. Když tu najednou ticho proříznou z jedné z 22 opět na Kubánském náměstí Slavíci z Madridu.

Tahle party prostě jen tak neskončí...