Lídrem pražské SPD bude Milan Urban, v čele buňky zůstává Josef Nerušil

Autor:
  19:56
Hnutí SPD vyšle do boje o post pražského primátora architekta a šéfa svých zastupitelů Milana Urbana. Ve čtvrtek o tom rozhodla regionální konference, která zároveň potvrdila ve funkci předsedy pražské buňky Josefa Nerušila. Komunální volby proběhnou společně se senátními v novém pevném termínu 9. a 10. října 2026.
Milan Urban je vystudovaný architekt a urbanista, je kandidátem SPD na post primátora.

Volební konference se poprvé konala už na konci listopadu, na předsedu pražské organizace kandidovali Nerušil a Urban. Volbu však doprovázely pochybnosti některých členů strany o její regulérnosti, na což upozornil například server Forum24. Konference se tak kvůli sporům ve čtvrtek konala znovu.

Jedničkou kandidátky hnutí bude stejně jako při posledních komunálních volbách před necelými čtyřmi lety v metropoli Urban. V roce 2022 SPD v Praze kandidovala ve spolupráci s Trikolorou, hnutím PES a nezávislými kandidáty. Jejich kandidátka získala 5,2 procenta hlasů, což znamenalo tři křesla v 65členném městském zastupitelstvu. Zasedli v něm Urban, Nerušil a nestraník Zdeněk Seidl.

Vřava v pražské SPD. Volba předsedy se zvrtla v hádku, mluví se o falšování hlasů

Kromě SPD už má o lídrech do podzimních voleb na magistrát jasno i většina ostatních stran. ODS povede starosta Prahy 9, předseda klubu Spolu v městském zastupitelstvu a první místopředseda strany Tomáš Portlík. Kandidátkou Pirátů na primátorku je ekonomka a zastupitelka Prahy 4 Tereza Nislerová a v pražském STAN o pozici jedničky usiluje pouze nynější náměstek primátora Petr Hlaváček. Lídrem lidovců je Tomáš Kaplan a jedničkou Prahy Sobě je její předseda Adam Scheinherr.

