V Mělníku vzniká spalovna zdravotnického odpadu na lodi, lidé podepisují petici

Pavel Svačina
  8:16
Spalování zdravotnického odpadu a s tím spojené možné exhalace do ovzduší i obava z nárůstu provozu nákladních vozů dovážejících odpad ke spálení. To vše navíc na skutečně neobvyklém místě – na lodi v mělnickém přístavu. Právě tam totiž vzniká na české poměry unikátní loď se zařízením využívajícím odpad ze zdravotnictví k výrobě energie.
Mezi obyvateli Mělníka informace o možném vzniku zařízení na vodě, která bude fungovat jako spalovna, vyvolaly obavy. „Vymyslí to na vodě, aby obešli zákony, namluví nám, že loď odpluje, získají povolení a nakonec tady zůstane,“ zlobí se jeden z obyvatel Mělníka na sociálních sítích.

„Nic takového tady nechceme, bude to jen další zátěž, už takhle je doprava v Mělníku naprosto otřesná,“ kritizuje možný nákladní provoz další z Mělničanů. Lidé už také začali sepisovat elektronickou petici, kterou ve středu založil občan Mělníka Tomáš Vojta, zatím ji podepsalo 118 lidí. V petici mimo jiné uvádí, že městu hrozí dopravní zátěž s ohledem na plánovanou kapacitu dovezeného a spáleného odpadu ročně.

ČEZ investuje do energetického využití odpadů. Spalovna má fungovat za pět let

Podle vedení města má ale plavidlo v Mělníku jen vzniknout a získat potřebné povolení, prý není cílem, aby tam zůstalo dlouhodobě a fungovalo jako spalovna. Investice nedává příliš smysl zvláště v souvislosti s tím, že v nedalekých Počaplech zahájí skupina ČEZ výstavbu ekologické spalovny odpadu pro střední Čechy pod názvem ZEVO.

„Neobvyklé plavidlo v mělnických docích vyrábí společnost PDI, hotové by mělo být na konci letošního roku,“ říká mluvčí mělnické radnice Jan Denemark Nováček. Zařízení nazvané NAVI-MED 500 je nainstalované na platformě motorové nákladní lodi.

Loď má plout do zahraničí

„Od výrobce zařízení jsem dostal ubezpečení, že jeho provoz nebude probíhat v mělnickém přístavu. Loď se zde pouze kompletuje. Na konci roku opustí přístav a půjde ke koncovému zákazníkovi do zahraničí,“ uvedl starosta města Mělníka Tomáš Martinec (ODS).

Krajská rada žádá důkladné posouzení

Vznikající spalovnou na lodi v Mělníku se zabývala také Rada Středočeského kraje, která podle informací iDNES.cz zastává stejný názor jako město.

Rada uložila radní pro oblast životního prostředí Jindřišce Rombě vydat vyjádření jakožto správního územního celku, podle kterého bude hejtmanství žádat prověření dopadů vypouštění horké vody z lodě do Labe, prověření protipovodňových opatření a také hlukovou studii.

Společnost PDI zaslala vyjádření, podle kterého i kvůli povolení k provozování v zahraničí musí společnost dát vypracovat mimo jiné posudek vlivu na životní prostředí a podstoupit takzvané řízení EIA. „Technologie splňuje nejpřísnější kritéria pro nakládání s nebezpečnými odpady, a to jak z hlediska nakládání s nimi, tak z hlediska emisí a vlivu na životní prostředí,“ uvedl předseda správní rady společnosti PDI Josef Grischa Kahlen.

Zkoušky jsou podle jeho vyjádření pod dohledem zástupců České inspekce životního prostředí, ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu.

Město Mělník ale po vlně kritiky ze strany veřejnosti a části opozičních zastupitelů začalo preventivně konat pro případ, že by nakonec investor chtěl s lodí v Mělníku zůstat. Krajskému úřadu Středočeského kraje proto vedení mělnické radnice zaslalo do řízení EIA nesouhlas se záměrem v jeho současné podobě.

Riziko, že v Mělníku zůstane

„Namítáme, že není jednoznačné, zda se loď po dokončení skutečně přemístí do zahraničí, jak uvádí výrobce,“ uvedl mluvčí Nováček. Podle něho není jasné, proč je technologie posuzována podle českých právních norem a dokumentace se zabývá jen používáním spalovny v mělnickém přístavu a má být hodnocena podle vlivů na životní prostředí právě v Mělníku.

Spalovna pro Středočeský kraj v obecním referendu neprošla

„Zde spatřujeme velký rozpor, protože dokumentace se zabývá pouze umístěním záměru v Mělníku a neposuzuje přeshraniční záměr. Pro provoz v zahraničí jistě není potřeba posouzení vlivu na katastru města Mělníka,“ píše město ve vyjádření.

Chce proto variantu, že by zařízení fungovalo v Mělníku, zcela vyloučit. „Považujeme tuto možnost za naprosto nepřijatelnou a budeme se proti ní bránit všemi dostupnými prostředky,“ uvedl starosta Martinec. Záměr by podle Martince měl být posuzován v režimu úplného posuzování vlivů na životní prostředí, v rámci takzvané velké EIA, doplněné by mělo být mimo jiné stanovisko vodoprávního úřadu, správce toku, hygieniků a hasičů.

Na Mostecku vyroste obří spalovna odpadu, stát bude přes pět miliard korun

„V neposlední řadě by záměr měl být veřejně projednán, aby se k němu mohli vyjádřit i občané města Mělníka,“ uvedlo město ve vyjádření, které má iDNES.cz k dispozici.

V Mělníku vzniká spalovna zdravotnického odpadu na lodi, lidé podepisují petici

