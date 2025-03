Adresy si pohlídá více škol, proti spádové turistice bojují i další části Prahy

8:30

Někteří rodiče touto dobou mění trvalé bydliště svých dětí, aniž by se stěhovali. Před blížícími se zápisy do prvních tříd tak potomkům zajišťují přijetí do základní či mateřské školy, která není jejich spádovou, avšak vybrali si ji. A to i přesto, že kvůli nim se třeba nedostanou děti z blízkého okolí. Do boje proti takzvané spádové turistice se zapojují další městské části metropole, většina ale čeká na verdikt Městského soudu v Praze, který má kontrolování trvalých pobytů na stole.