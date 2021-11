Soudkyni potrestali za průtahy nižším platem. Byla jsem ve spirále, kála se

„Snížení platu odpovídá závažnosti kárného provinění, jeví se jako přiměřené a výchovné,“ uvedl v krátkém odůvodnění rozhodnutí předseda senátu Václav Duda.

Žalobu na Michorovu podala předsedkyně Městského soudu v Praze, která odvolání z funkce navrhovala. Podle kárného návrhu Michorová čtyřikrát instruovala pracovnici soudní kanceláře, aby v informačním systému vyznačila určité datum vypravení písemného vyhotovení rozsudku. Verdikty ale v písemné podobě dokončila až po vyznačených datech a v některých případech také po zákonné lhůtě.

Místopředseda pro správní úsek soudu Aleš Sabol za navrhovatelku řekl, že šlo o úmyslné a předem promyšlené jednání, kterého se dopouštěla opakovaně. Soudkyni vytýkal především zmanipulování údajů a to, že k podvodnému jednání naváděla pracovnice soudní kanceláře. „Nešlo o jednání ojedinělé, které by bylo možno považovat za exces. A činila tak, přestože byla pracovnicemi kanceláře upozorňována, že je to nepřípustné,“ uvedl Sabol.

Mladá soudkyně začala na pozici po rodičovské dovolené pracovat na začátku roku, pochybení se dopustila v prvních třech měsících. Vinu doznala.

Uvedla, že jako soudkyně začínala a potřebovala se s agendou teprve seznámit, napadaly jí tam však věci, které vyžadovaly ústní projednání a rychlé vyřízení. Dodala, že se do práce těšila a chtěla podávat výkony.

„Dostala jsem se ale do spirály, ze které je těžké vystoupit. Kdybych to mohla vrátit zpátky, určitě bych se rozhodla jinak. Velmi mne mrzí, že jsem takto postupovala,“ řekla soudkyně. Doplnila, že stud a frustrace jí bránily v tom, aby k místopředsedovi soudu přišla s žádostí o prodloužení lhůty pro vypravení rozsudku.

Podle obhájkyně soudkyně šlo o mimořádné zkratkovité jednání, které se nebude opakovat. Její klientka si podle ní vzala ponaučení a práci soudkyně nyní vykonává kvalitně.

Bývalá zaměstnankyně kanceláře městského soudu jako svědkyně označila vztahy na pracovišti za toxické. Podle ní se v minulosti takto s daty manipulovalo několikrát a vždy to prošlo, tak se to udělalo znovu. Vedoucí kanceláře jako svědkyně uvedla, že na ni v tomto nebyl činěný žádný nátlak.

Kárný senát Nejvyššího správního soudu může ukládat za různé prohřešky soudcům důtky, případně jim snížit plat až o 30 procent na dva roky, případně je odvolat z funkce předsedy senátu. Odvolání z funkce, které navrhuje předsedkyně městského soudu, je nejpřísnější trest, který může kárný senát uložit. Přistupuje k němu jen zřídka.

Rozhodnutí kárného senátu je definitivní, opravným prostředkem je pouze ústavní stížnost, která nemá odkladný účinek.