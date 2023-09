Soudkyně měla zneužít opatrovnictví. Připravila svého bratrance o majetek, viní ji

Pilařová byla opatrovnicí svého bratrance a tvrdí, že postupovala s péčí řádného hospodáře. Místopředseda obvodního soudu Tomáš Kubec ale její jednání považuje za neetické a navrhl, aby kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) Pilařovou odvolal z funkce. Kárnou žalobou se senát začal zabývat na začátku června, rozhodnutí vyhlásí 6. listopadu.

Senát v pondělí provedl řadu listinných důkazů. Podle kárného návrhu získala Pilařová za podhodnocenou cenu polovinu bratrancovy nemovitosti. Sama se do domu následně nastěhovala, zatímco handicapovaný bratranec žije v domově pro seniory. Podle kárné žaloby také není jasné, jak obviněná nakládala s penězi, které bratranec zdědil po rodičích. Obviněná soudkyně podle Kubce jako opatrovnice jednala při správě majetku netransparentně. S majetkem podle něj nakládala ve vlastní prospěch.

Její jednání podle Kubce vyznívá velmi neeticky a ohrozila jím důvěru v nezávislé a nestranné rozhodování soudu. Podle něj navíc soudkyně poškozuje justici dlouhodobě. Čelí totiž již čtvrtému kárnému návrhu.

Obviněná soudkyně se však vinna necítí. „Domnívám se, že jsem postupovala s péčí správného hospodáře. Žila jsem v přesvědčení, že všechno dělám správně, že to dělám pro rodinu. A já mám být nyní potrestaná za to, že jsem se o něj (bratrance) starala. Celá rodina si to přála, abych se o něj postarala. Proč bych měla přijít o práci, nic špatného jsem neudělala,“ uvedla Pilařová.

Už dříve popsala zacházení s domem v Praze-Dejvicích i dědictvím svého bratrance po jeho rodičích, se kterými udržovala silný vztah i ona jako jejich neteř. Snažila se prý udělat to nejlepší pro bratrance, vyhovět dříve vysloveným přáním jeho zemřelých rodičů a zajistit opravu zchátralého domu. Obhájce navrhl zproštění kárného obvinění.

Na základě trestního oznámení prověřuje zacházení s penězi a pražským domem také policie. Trestní řízení zatím podle dostupných informací nezahájila. To je také důvod, proč se kauzou může zabývat kárný senát, jinak by musel kárné řízení přerušit. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v březnu dočasně zprostil Pilařovou výkonu funkce. Obviněná tak momentálně tedy nesoudí a pobírá polovinu platu.

Kárná žaloba zahrnuje také druhý skutek. Pilařová se letos v lednu nedostavila do Psychiatrické léčebny v Bohnicích, kde měla z titulu své funkce zhlédnout některé chovance. Dostavila se až po urgenci advokáta a výzvě místopředsedkyně soudu. Soudkyně už dříve uvedla, že se v podstatě jednalo o nedorozumění. Domnívala se prý, že na místo míří jiný soudce.