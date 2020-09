Trestně stíhaný soudce Závurka rezignoval. Od státu dostane statisíce

„JUDr. Milan Závurka PhD. rezignoval na funkci soudce 11. září 2020, nicméně funkce soudce zanikne uplynutím tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž bylo oznámení soudce o vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky,“ sdělila iDNES.cz šéfka kutnohorského soudu Sylva Magátová.

Soudní jednání, která měl čtyřiašedesátiletý Závurka na nejbližší týdny naplánovaná, byla zrušena. I kdyby už do konce roku nesoudil, dostane od státu za září až prosinec čtyři platy. Ten v jeho případě činí zhruba 150 tisíc korun měsíčně.

Podle dřívějšího vyjádření mluvčího Ministerstva spravedlnosti měla šéfka resortu Marie Benešová posoudit vážnost vznesených obvinění a zvážit, zda Závurku dočasně zprostí výkonu funkce soudce. Do pravomocného skončení trestního řízení by nesměl soudit a pobíral by poloviční plat. Teď se však nabízí otázka, zda je možné takový krok (na zbývající tři měsíce) učinit za situace, kdy ji soudce předběhl a dobrovolně rezignoval.



„Prozatím není důvod, aby přidělené věci soudce JUDr. Závurky byly přiděleny jinému soudci,“ doplnila Magátová. Řešit to bude až následně. Lze očekávat, že spory, které měl Závurka rozsoudit, naberou značné zpoždění. Nastudovat a projednat je bude muset některý z jeho kolegů.



Zákon o soudech a soudcích: § 95 (1) Soudce se může své funkce vzdát. (2) Funkce soudce zanikne uplynutím 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž bylo oznámení soudce o vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky. Stejnopis oznámení o vzdání se funkce je soudce povinen neprodleně doručit předsedovi příslušného soudu.

Z justiční databáze vyplývá, že Závurka ještě 7. září v dopoledních hodinách vyhlásil dva rozsudky. Pak si pro něj přišla policie. S dalšími dvěma osobami byl obviněn z podvodu se škodou téměř 1,5 milionu korun. Podle policie hlavnímu pachateli pomáhal tím, že pod hlavičkou soudu vydával nepravdivá potvrzení o tom, jak je dotyčný majetný.



Poškození lidé „i na základě těchto potvrzení byli ochotni půjčovat hlavnímu pachateli finanční částky v řádech statisíců korun s mylnou vidinou návratnosti jejich vložených prostředků,“ uvedl policejní mluvčí Jaroslav Ibehej.

Závurka, mimochodem též dlouholetý vstřícný tiskový mluvčí kutnohorského soudu, se po sdělení obvinění z podvodu a ze zneužití pravomoci úřední osoby odmlčel. Mobilní telefon má vypnutý, na dotazy zaslané e-mailem nereaguje. Hrozí mu od tří do deseti let vězení.



„K předmětnému trestnímu stíhání se mi soudce nevyjádřil, věc je na začátku vyšetřování. Rozhodně se k němu nebudu vyjadřovat, abych nemařila vyšetřovací úkony,“ tvrdí jeho nadřízená Magátová. Dotaz, zda ji zatčení kolegy překvapilo, nechala bez odpovědi. Rozhovor před kamerou odmítla.

Rozhodoval o jiných soudcích

Milan Závurka není jen soudcem, který řeší v Kutné Hoře občanskoprávní agendu, ale od června 2016 je také členem kárného senátu Nejvyššího správního soudu v Brně (NSS). Čtyři roky tak spolurozhoduje o prohřešcích jiných soudců a o jejich případném potrestání. Tento senát řešil například kárnou žalobu na soudkyni Helenu Královou nebo na Sylvu Mašínovou, která soudila bez ohledu na spravedlnost tak, aby to vyhovovalo jejímu údajnému exmilenci a fotbalovému bossovi Miroslavu Peltovi.



„Trestní stíhání není samo o sobě automatickou překážkou členství v kárném senátu. Ovšem důvody, pro které by bylo vedeno, a další okolnosti tohoto stíhání by mohly být důvodem zániku funkce člena kárného senátu pro to, že by přestal splňovat podmínku, že má morální vlastnosti dávající záruku, že bude svou funkci řádně zastávat,“ sdělil iDNES.cz předseda tohoto senátu Karel Šimka.



Kárný senát Nejvyššího správního soudu, soudce Milan Závurka stojí vpravo (květen 2018)

Ani jemu se zatím nepodařilo se stíhaným soudcem spojit. V příštím týdnu by měl NSS dostat od dozorového státního zastupitelství o případu podrobnější informace. Na jejich základě pak padne rozhodnutí, zda Závurku v kárném senátu, který byl měl zasedat v průběhu listopadu, nahradí někdo jiný.



Pokud se však do věci vloží ministryně Benešová a Závurku dočasně zprostí funkce soudce, skončí také jako člen kárného senátu a na jeho místo automaticky nastoupí náhradník.

Podle Registru justičních činitelů byl Závurka jmenován soudcem v roce 1991. On sám před časem v televizním zpravodajství uvedl, že u kutnohorského soudu působí již od roku 1981. Před rokem 1989 byl členem KSČ. V minulosti se stal místopředsedou soudu a neúspěšně kandidoval na předsednický post.