Soud znovu projedná podíl dozorce na telefonování vězňů z pankrácké vazby

Vrchní soud v Praze Petru Fumarovi potvrdil roční podmínku za to, že předal dopis přítelkyni jednoho z vězňů a přinesl mu od ní pět krabiček cigaret. Soudkyně Eva Rejchrtová dozorci kromě potvrzení podmíněného trestu s tříletým odkladem také o dva roky snížila původní pětiletý zákaz práce v bezpečnostních sborech.

„Podle našeho názoru jej stačí uložit v kratší výměře,“ uvedla Rejchrtová.

Odvolací senát dnes zároveň definitivně potvrdil osvobození druhého obžalovaného, bývalého dozorce Rolanda Augustina. Dnešní rozhodnutí soudu je pravomocné.

Obžaloba tvrdila, že oba dozorci pouštěli od září 2015 do března 2016 některé vězně k telefonním automatům umístěným na chodbě věznice. Mezi privilegovanými byli údajně i tři muži, jejichž vydání žádaly Spojené státy - libanonský obchodník se zbraněmi Alí Fajád, Chálid Marabí a Faouzi Jaber.

Podle soudu sice Augustin také umožňoval vězňům telefonáty, bylo jich ale řádově mnohem méně než u Frumara, jeho čin tak nedosáhl takové společenské škodlivosti. Proto ho odvolací soud definitivně osvobodil. U Frumara se ale bude muset prvoinstanční soud touto částí zabývat znovu.

Obžaloby z podvodu soud dozorce zprostil

Frumar se u pražského městského soudu hájil tím, že všechny telefonáty byly povolené, tedy na žádanku. Přiznal ale, že na jednu žádanku se někdy telefonovalo víckrát, až šestkrát, a to kvůli zjednodušení administrativy. O 11 let mladší Augustin uvedl, že nic z obžaloby není pravda a že nikdy od žádného vězně nic nepřijal, protože by to byl trestný čin.

Frumar čelil obvinění také z toho, že od jednoho z vazebně stíhaných přijali za umožnění telefonátu krabičku cigaret jako úplatek. To se ale podle vrchního soudu neprokázalo.

Hovory na čísla, která vazebně stíhaným lidem schvaluje soud, mohou trvat do deseti minut. Frumar v minulosti řekl, že vedení věznice dozorcům ohledně Fajáda naznačilo, ať mu nechají delší časový prostor. Volal totiž advokátce do USA. Telefonáty provázely technické komplikace, podle Frumara se spojení často přerušilo. Dozorce tvrdil, že tam, kde mu obžaloba vyčítala četné nezákonné hovory, šlo o jediný hovor s opakovaně vytáčeným stejným číslem.

Augustinovi hrozilo tři až deset let vězení. Frumarovi pět až deset let, protože čelil ještě obvinění z pokusu o podvod. Fajádovi podle obžaloby nabízel, že za milion dolarů (zhruba 23 milionů korun) ovlivní soud v jeho prospěch. V tomto bodě dnes odvolací soud muže také pravomocně zprostil obžaloby.

Fajáda, Marabího a Jabera zadrželi čeští policisté v dubnu 2014 na základě amerického zatykače. Fajád byl z české vazby propuštěn v únoru 2016 výměnou za pět Čechů unesených v Libanonu. Právě při vyšetřování únosu Čechů přišla policie na Fajádovy telefonáty z pankrácké věznice do USA i Libanonu. Podle některých médií Fajáda ve vazbě navštívil tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) a nechal ho volat ze svého mobilního telefonu. Tuto informaci později popřel arabista Petr Pelikán, ministrův bratr, který výměnu Fajáda za Čechy vyjednal.