Vyplývá to z rozhodnutí Městského soudu v Praze zveřejněného v databázi Infosoud na základě došlých stížností na výsledky voleb v městské části. Dohodnutá koalice ODS, sdružení STAN, Vlasty a lidovců a Prahy 10 sobě se Zelenými má i po přerozdělení mandátů většinu 24 mandátů ve pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu.
Soud přepočtem zjistil, že kandidát Naší Prahy 10 Miroslav Křehlík získal v okrsku 10043 jen 15 platných hlasů pro svoje uskupení, a nikoliv 165 hlasů zaznamenaných komisí. Podněty k přezkoumání okrsku podaly Jsme Praha 10 a SPD. Jelikož Naše Praha 10 překročila pětiprocentní práh nutný ke zvolení do zastupitelstva jen o 99 hlasů, uznání chyby komise znamená, že uskupení se do zastupitelstva vůbec nedostalo.
Soud řešil i několik dalších okrsků a v některých rovněž shledal pochybení. Například v okrsku 10028 zjistil významné rozdíly mezi počty odevzdaných a zaznamenaných hlasů. „Celkový počet vyhodnocených hlasů se lišil zásadním způsobem: konkrétně soud zjistil 12 574 hlasů, okrsková volební komise 11 643 hlasů. Soud tak přepočtem zjistil, že okrsková volební komise oproti němu zjistila pouze 92,6 procenta platných hlasů,“ stojí v usnesení.
|
Chyby ve výsledcích voleb? Hnutí z Prahy 10 se obrátí na soud
V okrsku 10082 soud po přepočtu přidal uskupení Jsme Praha 10 celkem 247 hlasů. Neuznal naopak například námitku na neobvykle vysoký počet neplatných hlasů v některých okrscích nebo neobvykle nízkou podporu pro jedno z uskupení. Na základě uznaných pochybení soud požádal o spolupráci Český statistický úřad, který s novými údaji uskutečnil přepočet mandátů v zastupitelstvu. Na základě toho soud dva mandáty Naší Prahy 10 rozdělil mezi kandidátky SPD a Jsme Praha 10.
V desáté městské části už podepsaly koaliční smlouvu ODS, sdružení STAN, Vlasty a lidovců a Praha 10 sobě se Zelenými. Koalice má i po přerozdělení mandátů stejnou většinu. Starostou má zůstat Martin Valovič (ODS), který nyní po rozhodnutí soudu o stížnostech může svolat ustavující jednání zastupitelstva.
|
Není pochyb, že došlo k chybě. Kladeňáci podají na výsledky voleb stížnost k soudu
V Praze 10 se v letošních volbách dostalo do pětačtyřicetičlenného zastupitelstva původně devět uskupení, což bylo nejvíce z pražských městských částí. Po vyřazení Naší Prahy 10 je jich osm.
Volby vyhrálo Společně pro Prahu 10 (ODS a NK), které získalo deset mandátů. Druhé skončilo hnutí STAN s Vlastou a lidovci s osmi mandáty, třetí ANO se šesti a čtvrtá Praha 10 sobě rovněž se šesti křesly. Pět zastupitelů budou mít na pátém místě Piráti. Dále se do zastupitelstva dostala kandidátka Jsme Praha 10 s původně třemi mandáty, nyní se čtyřmi. TOP 09 má tři křesla a SPD po rozhodnutí soudu získala namísto dvou zastupitelů tři.
Praha 10 zahrnuje celé Vršovice, většinu Strašnic a Malešic a části Záběhlic, Michle, Vinohrad, Hrdlořez, Hloubětína a Žižkova. Má zhruba 120 tisíc obyvatel a po Praze 4 je druhou nejlidnatější pražskou městskou částí.