Odložila kojence na promrzlou zem a odešla. Ženu soudí za pokus o vraždu

„Obžalovaná kojence položila na promrzlou zem na ničím nekrytý beton na těžko přístupném a nepřehledném místě, od ostatního okolí krytém tújemi,“ popsala lokalitu státní zástupkyně Radka Miclíková.

Chlapeček měl velké štěstí, i v nepřehledném terénu ho přibližně po deseti minutách shodou okolností nalezl muž, který zde parkoval.

Mimořádná obezřetnost podle žalobkyně zabránila tragédii. „Mohlo dojít ke vzniku podchlazení a možné smrti nezletilého,“ upozornila.

Kriminalisté matku identifikovali mimo jiné podle kamerových záznamů. Hong N. D. však zmizela nejen z Prahy, ale opustila i Českou republiku. Detektivové ji vypátrali na podzim v dolnosaském Oldenburgu na severu Německa. Tamní policie ji zatkla na základě eurozatykače, německá justice uprchlici vydala do Prahy.

K tomu, co se loni v únoru odehrálo v Nuslích, obžalovaná hovořila jen velmi stručně. V jednací síni dnes odmítla vypovídat. Do protokolu se vyjádřila policejnímu vyšetřovateli a soudci Obvodního soudu pro Prahu 4, který ji poslal do vazby v pankrácké věznici.

„Do Německa jsem odjela, protože jsem se chtěla dát do pohody. Odjela jsem den po odložení dítěte,“ sdělila tehdy obviněná. Hovořila také o otci dítěte, podle ní je to Turek, o němž bližší údaje nemá. Soud dnes také požádala, aby vyhověl žádosti o propuštění z vazby. To však bylo zamítnuto.

Policisté nejprve událost vyšetřovali jako odložení dítěte, poté kvalifikaci zpřísnili na pokus o vraždu. Obvodní soud pro Prahu 2 chlapečka svěřil nejprve do pěstounské péče. Později si ho do opatrování převzala matka obžalované.

Batole pod keři

Nálezce kojence vše popsal kriminalistům a totéž později ukázal při prověrce na místě do kamery policejního technika. Křoví prohlížel důkladněji proto, že se obával krádeže auta. „Je to můj starý zvyk, zde se rozhlédnout,“ uvedl svědek.

Dítě tehdy odnesl domů a zavolal záchranku, zdravotníci chlapečka transportovali na dětskou kliniku na Karlov. Rychlý zásah muže podle lékařů zabránil tragédii. „Při teplotě jeden stupeň hrozilo podchlazení s fatálními následky v řádu desítek minut,“ upozornil soudní lékař Jiří Hladík.

Podle lékaře mohlo dojít ke kolapsu dýchacího centra batolete. Okolnosti mohlo zhoršovat to, že dítě spalo. Expert zdůraznil, že malé děti nemají vyvinutou termodynamiku a vážné ohrožení na zdraví jim hrozí již při teplotě plus 15 stupňů.

Nebezpečný zkrat

Obžalovaná se spíše než na policii a v jednací síni rozhovořila obšírněji pouze při vyšetření u psychologa a psychiatra. „Obviněná netrpí duševní chorobou,“ shrnul psychiatr Vlastimil Tichý. Podle něj matka jednala zkratkovitě, k její osobnosti poznamenal, že má nízký intelekt i vnitřní napětí a pokles nálady.

„Neuvědomila jsem si, že dítě může zemřít,“ řekla psychiatrovi obžalovaná. Její jednání mohlo být podle znalce plánované. „Ovšem plánovat dokáže jen na úrovni svého nízkého intelektu,“ upozornil odborník.

V osudné době měl na jednání obžalované vliv i nezájem otce o osud dítěte a její konflikty s matkou.

„Jednání bylo kontrolované, cílené. Je velmi obtížně socializována,“ řekl mimo jiné u soudu psycholog Jiří Klose. Při vyšetření obviněná uvedla, že ví o existenci babyboxů, ale pouze v Německu, v Praze prý situaci neznala.

Hlavní líčení předsedkyně senátu odpoledne odročila na polovinu května, na kdy se plánuje výslech dalších svědků, poté by mohl padnout rozsudek.