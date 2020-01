Soud zamítl odvolání babičky zmizelé Valerie proti osmiletému trestu

„Přes veškeré úsilí, které bylo vynaloženo, se nepodařilo zjistit, co se s Valerií stalo, ani kde se nachází,“ uvedl předseda odvolacího senátu Alexandr Sotolář.

Upozornil, že podle některých indicií už dívka může být po smrti. Pokud by tomu tak skutečně bylo, neexistují však důkazy k tomu, za jakých okolností smrt nastala.

Dvaašedesátiletá žena, která je ve vazbě, se jednání na vlastní žádost nezúčastnila. Dříve prohlašovala, že Valerii odvezla k příbuzným do Německa. Ti to ovšem popřeli.

Podle vyšetřovatelů poručnice nejpozději před Vánocemi 2017 zanechala tehdy šestiletou dívku na nezjištěném místě. Předtím ji údajně rok a čtvrt týrala, stejně jako jejího bratra. Soud stanovil, že musí dívce uhradit 324 tisíc korun a chlapci 131 tisíc korun jako bolestné a náhradu nemajetkové újmy.

Babička dostala Valerii a její tři starší sourozence do péče v září 2016, a to navzdory tomu, že byla v minulosti několikrát odsouzena, včetně pětiletého trestu vězení za týrání vlastních potomků.

K získání dětí jí pomohla pochvalná hodnocení, jež dostala od orgánu sociálně-právní ochrany dětí a od Klokánku, kde tehdy sourozenci přebývali. Podle státní zástupkyně si žena o děti zesnulého syna zažádala ze ziskuchtivosti a hrabivosti.

Poručnice trvala na tom, že se o děti starala dobře. Soudy tomu však neuvěřily.

„Verze paní obžalované stojí zcela osamoceně. Na druhé straně stojí verze tří ze čtyř vnoučat, které bylo možné vyslechnout, podpořená dalšími svědky, znaleckými zkoumáními a listinami,“ konstatoval Sotolář.

V červenci loňského roku poslal soud babičku pohřešované Valerie na osm let do vězení. Byl to maximální trest, který mohla poručnice vzhledem ke shromážděným důkazům dostat.