Muž úmyslně přejel přítelkyni autem. Soud ho poslal na 15 let do vězení

Podle soudního znalce trpí Hankovec neléčitelnou Huntingtonovou chorobou, která snížila jeho intelekt i ovládání. Verdikt zatím není pravomocný.

Za vraždu spáchanou obzvlášť trýznivým způsobem hrozilo Hankovcovi 15 až 20 let vězení, soud mu tedy uložil trest na dolní hranici sazby. „Přihlédli jsme k tomu, že pan obžalovaný byl doposavad netrestaný. Na druhou stranu jsme museli zohlednit, že se jednání dopustil z malicherného důvodu a na své přítelkyni, tedy osobě blízké. Proto jsme nemohli ukládat trest pod sazbu,“ vysvětlil předseda senátu středočeského krajského soudu Michal Tomáš, který zmínil i brutalitu útoku.

Šestačtyřicetiletý Hankovec zavraždil svou o tři roky starší družku letos 8. června odpoledne mezi Mstěnicemi a Zelenčí u Prahy, kam ji odvezl. Partnerce, která pracovala na základní škole jako asistentka pedagoga, se mstil za domnělou nevěru. Žena, jež měla nezletilého syna a čerstvě dospělou dceru, zemřela na místě.

Invalidní důchodce Hankovec dnes před soudem tzv. prohlásil vinu – souhlasil tedy s popisem skutku v obžalobě i s jeho právní kvalifikací. Zároveň odmítl vypovídat a nic neřekl ani v rámci závěrečné řeči.

Psychiatr Vlastimil Tichý potvrdil, že Hankovec má rozvinuté dědičné neurodegenerativní onemocnění, které narušilo jeho osobnost. „Intelekt a kognitivní funkce jsou u něj sníženy, ale je schopen si uvědomit, že to, co provedl, není dobré a že se to nedělá,“ popsal.

„Měl podezření, že ho partnerka podvádí. Nenechal si vysvětlit, že to není pravda, a začal uvažovat, že by ji odstranil. Jednal impulzivně v rámci afektu,“ pokračoval. Projevy onemocnění se podle znalce dají ovlivnit psychofarmaky, samotnou chorobu ale vyléčit nelze.

„Nevíme, jakým způsobem se bude duševní stav obžalovaného dále vyvíjet,“ zdůvodnil soudce, proč se přiklonil k ústavní formě léčení namísto zvažované ambulantní. Pokud by se Hankovec dostal do takového zdravotního stavu, že by nadále nemohl být ve vězení, putoval by tedy do ústavu.

Soudní senát přiznal nezletilému synovi zavražděné ženy náhradu nemajetkové újmy ve výši 1,1 milionu korun, dceři 950 000 korun. Dalších celkem 2,8 milionu přisoudil matce a třem sestrám.

„Vždy jsem si přála být spisovatelkou. Nečekala jsem, že první moje veřejně čtené texty budou proslov na pohřbu a dopis pro soud,“ přečetl soudce z emotivního vzkazu od pozůstalé dcery. „Jen kvůli němu mamka nebude na mém maturitním plese, nepozná mého prvního přítele, nebude si moci pochovat vnoučata, a já vím, jak moc si přála být babičkou,“ vyčetla dívka Hankovcovi.