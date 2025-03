Schizofrenie jako polehčující okolnost. Muž dostal za ubodání otce patnáct let

Syn podle obžaloby na svého sedmdesátiletého otce zaútočil loni 17. září. Činu předcházela hádka, po které si muž vzal v kuchyni rodinného domu nůž se čtrnácticentimetrovou čepelí.

Na pozemku pak otce našel a zasadil mu desítky ran především do hrudníku a břicha. Sousedé přivolali záchranáře, ti však už seniorovi nedokázali pomoci.

Státní zástupce původně muže obžaloval z vraždy s rozmyslem, za kterou mohou soudy uložit od 12 do 20 let vězení. Dnes ho navrhl potrestat podle nejpřísnější právní kvalifikace, podle níž muži hrozil trest od 15 do 20 let vězení. Podle žalobce totiž vraždu spáchal surovým způsobem. Navrhl mu ale trest při spodní hranici této trestní sazby.

Soud jeho návrhu vyhověl. Vzal v potaz polehčující okolnosti, mimo jiné nemoc obžalovaného.

Obhájce žádal, aby soud muže z důvodu nepříčetnosti zprostil obžaloby a nařídil mu pouze ústavní léčbu. Nelze podle něj vyloučit, že se muži před činem spustila psychotická ataka.

Podle znalců tomu však nic nenasvědčovalo. Rozpoznávací a ovládací schopnosti měl podle nich obžalovaný při skutku podstatně snížené, ale ne vymizelé. Na závěry znalců soudce při odůvodnění odkázal. „Nic nenaznačuje, že by ta ataka byla přítomna,“ řekl soudce.

Muž v únoru před soudem řekl, že si čin příliš nepamatuje. S otcem se podle svých slov pohádal, mimo jiné kvůli penězům, pak si vzal z kuchyně nůž. Poté si prý pamatuje až chvíli, kdy se schovával ve křoví a kolem chodili policisté. Dnes uvedl, že činu lituje.

Dvě další dospělé děti zavražděného po obžalovaném požadují po milionu korun jako nemajetkovou újmu, pojišťovna požaduje uhrazení necelých 20 tisíc korun. Soud dceři přiznal 260 tisíc korun, syna s nárokem odkázal na civilní řízení. Pojišťovně nárok přiznal v plné výši.