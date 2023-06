Vrátil jí facku, bodla ho nožem. Za vraždu hrozí mladé ženě 20 let vězení

Potyčka se podle obžaloby odehrála loni v noci z 22. na 23. října v Praze 8. Státní zástupkyně tvrdí, že si Čakurdová v úmyslu usmrtit třiatřicetiletého přítele své sestřenice připravila téměř třiceticentimetrový nůž a cíleně vyvolala hádku.

Muže podle obžaloby udeřila, on jí ránu vrátil, a ve chvíli, kdy se do situace zapojil její tehdejší přítel, muže bodla. Jednou ranou ho zasáhla do jater, bránice, plicní žíly a srdce. Muži už přivolaní lékaři nedokázali pomoci.

Čakurdová nesouhlasí s tím, že by si nůž připravila, aby muže usmrtila, podle svých slov si ho vzala proto, že měla strach. Soudu popsala situaci v bytě včetně podrobného popisu konfliktu, který incidentu předcházel. V bytě u sestřenice dočasně žila se svým přítelem. Když konflikt daný večer vygradoval, dala Čakurdová podle svých slov muži facku, on ji podle ní udeřil zpátky.

V tu chvíli ji začal bránit její tehdejší přítel a začal se s druhým mužem prát. Ve chvíli, kdy se muž najednou objevil před ní, se ale podle svých slov lekla.

„Vzala jsem nůž a máchla jsem před sebe. Ani jsem nevěděla, že jsem se trefila,“ popsala žena soudu. Uvedla, že muži se pak snažila dávat první pomoc, než přijela záchranná služba.

U městského soudu vypovídala také sestřenice ženy. Ta mimo jiné uvedla, že obžalovaná konflikt vyprovokovala. Vypověděla ale také, že byl poškozený muž žárlivý a agresivní, jednou ji bodnul. Čin ale tehdy nenahlásila. O tom, že obžalovaná konflikt vyprovokovala bezdůvodně, hovořili i další svědci.