Soud potrestal Moldavana za brutální vraždu Lotyše osmnácti roky vězení

Moldavan u soudu uvedl, že muže zabil jeho kamarád. Ponechal si lhůtu na případné odvolání.

Pavlovský podle obžaloby spolu se svým krajanem umlátili a ukopali k smrti čtyřiačtyřicetiletého Lotyše, se kterým předtím v bytě popíjeli. Muži také uřízli ucho. Druhý den odstranili mrtvolu z bytu a pohodili ji v parku. Pavlovského komplic byl již za čin pravomocně odsouzen k 15 letům vězení. Žena, která s Lotyšem bydlela a vraždu nenahlásila, dostala roční podmíněný trest.

Muž se u soudu zpovídal i z napadení dalšího muže v baru, který ho podle obžaloby upozornil, že se chová nevhodně. Moldavan ho poté mlátil pěstí do obličeje a způsobil mu zlomeniny, podlitiny a otřes mozku.

„O tom, že se na činu obžalovaný podílel aktivně, neměl soud nejmenší pochybnost,“ prohlásila předsedkyně senátu Denisa Durdíková.

Obžalovaný se podle ní opakovaně projevoval násilně. Vraždu spáchal se svým kamarádem společně. „Není důležité, kdo zasadil jaký úder,“ dodala. Muži po své oběti dupali, kopali ji i bodali. Muž umíral desítky minut až hodiny. Vraždu proto soud posoudil jako obzvláště surovou a trýznivou.

Vražda se stala 2. prosince 2013 v bytě v pražských Záběhlicích. Předtím, než stačila policie Pavlovského zadržet, odjel do Moskvy. Dnes u soudu vypověděl, že byl poškozený agresivní a on se ho bál. Muži však podle své výpovědi zasadil pouze několik ran, a pak šel spát. Když se vzbudil, byl Lotyš mrtvý. Do Moskvy odjel za svojí rodinou, uvedl.

Napadení, které se stalo o měsíc a půl dříve, si Pavlovský podle své výpovědi přesně nepamatuje. Podle něj s kamarádem popíjeli v baru a povídali si. Muž na ně podle něj začal mít rasistické narážky. Proto se spustila rvačka.

Soud Moldavana stejně jako dříve jeho krajana také na neurčito vyhostil z České republiky.