Muž si nechal omylem zaslané miliony, soud ho poslal na šest let do vězení

Jiří Benáčan podle něj dodal nemocnici posypovou sůl za 14 tisíc korun, pracovnice ale k platbě omylem připsala tři nuly navíc. Muž peníze nevrátil. Podle obžaloby se snažil zahladit stopy tím, že firmu převedl na bílého koně. Benáčan musí podle serveru také pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady nahradit škodu. Rozhodnutí je nepravomocné.
V roce 2021 měla podle serveru Seznam Zpráv zaplatit nemocnice za dodávku posypové soli na chodníky 13 915 korun. Nikdo si nevšiml, že pracovnice připsala k částce omylem tři nuly.
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Benáčan si podle vyšetřovatelů nejprve na své osobní konto převedl půl milionu. Dalších 9,3 milionu postupně vybral z banky v hotovosti, uvedl server.
U soudu podnikatel vysvětloval, že vybrané miliony patřící nemocnici uložil do trezoru. V roce 2023 podle své výpovědi předal peníze i s firmou novému majiteli. Soud ale zkonstatoval, že to byl podvod. Muž policistům během vyšetřování řekl, že se za malé částky nechával dosazovat do vedení firem. Nyní ho policie nemůže nalézt.
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Po vyhraném civilním sporu se podle Seznam Zpráv nemocnici podařilo v exekuci na Benáčanovi a firmě vymoci 4,4 milionu korun. Muž podniká ve stejném oboru, tedy v prodeji soli, i nadále.